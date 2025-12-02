13:30  02 декабря
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
02 декабря 2025, 19:14

В Украине признают неспособность отвоевывать оккупированные территории

02 декабря 2025, 19:14
Америка хочет раскупить патовый клинч, в который вошла война. Наши не хотят, хотя сами признают неспособность отвоевывать оккупированные территории
иллюстративное фото: из открытых источников
Сценически апеллируют к Ее Святейшеству Конституции – той самой, которую они поставили на паузу и разорвали своим узурпаторством, ликвидировав раздел о правах и свободах Гражданина.

Америка обоснованно и основательно спрашивает: не лучше ли удовлетвориться не очень приемлемым финалом войны – вместо того, чтобы получить через год кратное ухудшение? Наши не хотят, хотя сами признают отрицательный тренд войны. Еще и устыдят каждого, кто смотрит на мир без зелено-розовых линз.

Америка удивленно переспрашивает: если вы сами подтверждаете, что для прорывных успехов нет ни предпосылок, ни ресурсов – зачем рисковать целой страной ради романтических мечтаний о недостижимом? Наши не хотят отвечать, потому что имеют на подхвате заезженную пластинку о "справедливом мире", которого никогда не будет.

Чем тупее тупик – тем бурнее самотечение в воображаемое.

США Украина война политика
01 декабря 2025
