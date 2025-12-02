В Украине признают неспособность отвоевывать оккупированные территории

Америка хочет раскупить патовый клинч, в который вошла война. Наши не хотят, хотя сами признают неспособность отвоевывать оккупированные территории

иллюстративное фото: из открытых источников

Сценически апеллируют к Ее Святейшеству Конституции – той самой, которую они поставили на паузу и разорвали своим узурпаторством, ликвидировав раздел о правах и свободах Гражданина. Америка обоснованно и основательно спрашивает: не лучше ли удовлетвориться не очень приемлемым финалом войны – вместо того, чтобы получить через год кратное ухудшение? Наши не хотят, хотя сами признают отрицательный тренд войны. Еще и устыдят каждого, кто смотрит на мир без зелено-розовых линз. Америка удивленно переспрашивает: если вы сами подтверждаете, что для прорывных успехов нет ни предпосылок, ни ресурсов – зачем рисковать целой страной ради романтических мечтаний о недостижимом? Наши не хотят отвечать, потому что имеют на подхвате заезженную пластинку о "справедливом мире", которого никогда не будет. Чем тупее тупик – тем бурнее самотечение в воображаемое.

