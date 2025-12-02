В Україні визнають неспроможність відвойовувати окуповані території

Америка хоче розкупорити патовий клінч, в який зайшла війна. Наші не хочуть, хоча самі визнають неспроможність відвойовувати окуповані території

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сценічно апелюють до Її Святості Конституції – тієї самої, яку вони поставили на паузу й пошматували своїм узурпаторством, ліквідувавши розділ про права й свободи Громадянина. Америка обгрунтовано й підставово запитує: чи не краще вдовольнитися не дуже прийнятним фіналом війни – замість отримати через рік кратне погіршення? Наші не хочуть, хоча самі визнають негативний тренд війни. Ще й присоромлють кожного, хто дивиться на світ без зелено-рожевих лінз. Америка здивовано перепитує: якщо ви самі підтверджуєте, що для проривних успіхів нема ні передумов, ні ресурсів – то навіщо ризикувати цілою країною заради романтичних мрій про недосяжне? Наші не хочуть відповідати, бо мають на підхваті заїжджену платівку про "справедливий мир", якого ніколи не буде. Чим тупіший тупик – тим бурхливіша самовтеча в уявне.

