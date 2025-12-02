13:30  02 грудня
02 грудня 2025, 19:14

В Україні визнають неспроможність відвойовувати окуповані території

02 грудня 2025, 19:14
Америка хоче розкупорити патовий клінч, в який зайшла війна. Наші не хочуть, хоча самі визнають неспроможність відвойовувати окуповані території
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сценічно апелюють до Її Святості Конституції – тієї самої, яку вони поставили на паузу й пошматували своїм узурпаторством, ліквідувавши розділ про права й свободи Громадянина.

Америка обгрунтовано й підставово запитує: чи не краще вдовольнитися не дуже прийнятним фіналом війни – замість отримати через рік кратне погіршення? Наші не хочуть, хоча самі визнають негативний тренд війни. Ще й присоромлють кожного, хто дивиться на світ без зелено-рожевих лінз.

Америка здивовано перепитує: якщо ви самі підтверджуєте, що для проривних успіхів нема ні передумов, ні ресурсів – то навіщо ризикувати цілою країною заради романтичних мрій про недосяжне? Наші не хочуть відповідати, бо мають на підхваті заїжджену платівку про "справедливий мир", якого ніколи не буде.

Чим тупіший тупик – тим бурхливіша самовтеча в уявне.

