Остап Дроздов
28 ноября 2025, 20:14

Отставка Ермака означает одно: у царя освободилась вакансия

28 ноября 2025, 20:14
Тут кое-кто клялся-божился: «Ермак пойдет только со мной». Вот оно
Тут кое-кто клялся-божился: «Ермак пойдет только со мной». Вот оно
иллюстративное фото: из открытых источников
В кризисном менеджменте это проверенный и весьма действенный финт: довести демонизированную фигуру до максимальной отметки токсикоза – чтобы она впитала в себя весь негатив за предыдущие 5 лет и еще 5 последующие, позже этот разкормленный ягненок принесет в жертву на капище общественной беспомощности, и таким образом система объединяет жертвы. недовольство, а между тем первое лицо (генератор и гарант крушения) еще и припишет себе лавры борца за обновление.

Каждый царь (правитель, тиран, автократ) имеет свое черное альтер-эго, которое берет на себя всю грязь, чтобы туника Юпитера была белой и чистой. Жертвовать ферзем значит откупиться за персональную ответственность и переложить ее на канализованную и списанную фигуру. Способ древний, простоватый, скудный, эгоистичный. Списать на Ермака институциональный Чернобыль, порожденный капитаном команды КВН, – значит замылить людям глаза, напустить дыму, корчить из себя "я здесь ни при чем" и грозно нахмуренно забавляться в "наслышьте, бояре препаскудные".

Тут кое-кто клялся-божился: "Ермак пойдет только со мной". Вот оно. Это другой разговор. Вот достойно. Но не с нашим счастьем и не с их мегаломанией.

Сбить Ермака – полдела. Даже не пол, а четверть. Это мало что решает – если главный алгоритм остается на вершине. Поскольку первое лицо – неисправимо по своим заводским характеристикам, то даже без Ермака оно обеспечит самовоспроизводство системы, но уже с новыми фамилиями. Пока гарант системы зевсует на Олимпе – он будет генерировать новых миндичей, ермаков, цукерманов и других.

Отставка Ермака означает одно: у царя освободившаяся вакансия его решали. Это – системный баг, а не просто ситуативная коллизия. Наверху привыкли именно к такой конфигурации: текущее оперативное дерьмо спихивать на правую руку, а все аплодисменты потреблять только мастер сцены. Никем не избран и никому не подотчетен глава офиса именно поэтому и разросся в антиконституционный центр власти – потому что зеленая дуократия (парное правление) базировалась именно на этой модели (передача власти правой руке). Новую модель – правильную, выровненную, сбалансированную, конституционную – царь не может породить, как бы ни старался. Его помешанное видение госуправления базируется на наличии безотказного решила-глубы, закрывающего всю подводную рутину, пока номинальный капитан раздает указания и умножает обещания.

Поэтому: да здравствует новый Ермак.

