10:56  17 ноября
В Николаевской области из реки достали тело 18-летнего юноши
07:24  17 ноября
На Львовщине водитель взорвал гранату прямо во время остановки полицией
07:49  17 ноября
На Прикарпатье разыскали туристов из Киева, заблудившихся возле Говерлы
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
17 ноября 2025, 10:18

Миндичгейт и конспирология вместо стратегии

Вся стратегия защиты клики сводится к конспирологии. Подоляк говорит: все это кремль. Ботоферма говорит: все это Америка
Иллюстративное фото: из открытых источников
Начнем с того, что всякий конспирационизм, теории заговора, тайные кукловоды – это одна из самых дешевых и тупых технологий снятия с себя ответственности. Это даже обидно, что такие выдающиеся люди современности, имея под собой целый караван советников и пиарщиков, не додумались ни к чему более креативному и качественному, чем примитивная конспирология об "инспирации извне".

Как на то уже пошло, полушутя молюсь, чтобы за миндичгейтом стояла Америка. Ибо в условиях абсолютистской узурпации единственной управой на каменообразного самодержца есть только внешнее давление. Если внутреннее давление невозможно войной – внешнее было бы спасительным тяглом.

Худший, апокалиптический для украинцев сценарий был бы тогда, если бы всем в мире было плевать на зеленую мародерию. Ад начнется тогда, когда все внешние игроки, понимая бесперспективность борьбы против фекальной природы украинской национальной клептократии, просто махнут рукой и дадут неформальное согласие на ничегонеделание с "элитой обворователей" – лишь бы она дальше воевала и самостоятельно бросала орду на своих территориях жизнями своих граждан, воруя при этом.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

