Міндічгейт і конспірологія замість стратегії

Уся стратегія захисту кліки зводиться до конспірології. Подоляк каже: все це кремль. Ботоферма каже: все це Америка

Уся стратегія захисту кліки зводиться до конспірології. Подоляк каже: все це кремль. Ботоферма каже: все це Америка

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Почнімо з того, що всякий конспіраціонізм, теорії змови, таємні ляльководи – це одна з найдешевших та найтупіших технологій знімання з себе відповідальності. Це навіть образливо, що такі видатні люди сучасності, маючи під собою цілий караван радників та піярників, не додумалися ні до чого креативнішого та якіснішого за примітивну конспірологію про "інспірацію ззовні". Як на те вже пішло, напівужарт молюся, щоб за міндічгейтом стояла Америка. Бо в умовах абсолютистської узурпації єдиною управою на кам'яноподібного самодержця є лише зовнішній тиск. Коли внутрішній тиск унеможливлений війною – зовнішній був би рятівним тяглом. Найгірший, апокаліптичний для українців сценарій був би тоді, якби всім у світі було начхати на зелену мародерію. Пекло почнеться тоді, коли всі зовнішні гравці, розуміючи безперспективність боротьби проти фекальної природи української національної клептократії, просто махнуть рукою і дадуть неформальну згоду на нічогонероблення з "елітою обкрадачів" – лиш би вона далі воювала й самотужки пиняла орду на своїх територіях життями своїх громадян, крадучи при цьому. Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим

Підписатись

.