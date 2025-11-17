07:24  17 листопада
На Львівщині водій підірвав гранату прямо під час зупинки поліцією
07:49  17 листопада
На Прикарпатті розшукали туристів з Києва, які заблукали поблизу Говерли
18:18  16 листопада
Синоптики попереджають: сильний вітер накриє Карпати та західні області
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
17 листопада 2025, 10:18

Міндічгейт і конспірологія замість стратегії

17 листопада 2025, 10:18
Читайте также на русском языке
Уся стратегія захисту кліки зводиться до конспірології. Подоляк каже: все це кремль. Ботоферма каже: все це Америка
Уся стратегія захисту кліки зводиться до конспірології. Подоляк каже: все це кремль. Ботоферма каже: все це Америка
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Почнімо з того, що всякий конспіраціонізм, теорії змови, таємні ляльководи – це одна з найдешевших та найтупіших технологій знімання з себе відповідальності. Це навіть образливо, що такі видатні люди сучасності, маючи під собою цілий караван радників та піярників, не додумалися ні до чого креативнішого та якіснішого за примітивну конспірологію про "інспірацію ззовні".

Як на те вже пішло, напівужарт молюся, щоб за міндічгейтом стояла Америка. Бо в умовах абсолютистської узурпації єдиною управою на кам'яноподібного самодержця є лише зовнішній тиск. Коли внутрішній тиск унеможливлений війною – зовнішній був би рятівним тяглом.

Найгірший, апокаліптичний для українців сценарій був би тоді, якби всім у світі було начхати на зелену мародерію. Пекло почнеться тоді, коли всі зовнішні гравці, розуміючи безперспективність боротьби проти фекальної природи української національної клептократії, просто махнуть рукою і дадуть неформальну згоду на нічогонероблення з "елітою обкрадачів" – лиш би вона далі воювала й самотужки пиняла орду на своїх територіях життями своїх громадян, крадучи при цьому.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ стратегія Олексій Чернишов Зеленський Володимир Тимур Міндіч Банкова друг президента плівки НАБУ
Рейтинг Зеленського рекордно впав за останній тиждень
17 листопада 2025, 09:57
Після Міндічгейту артисти відмовляються співпрацювати з "Кварталом-95"
16 листопада 2025, 16:29
Чернишову вручили клопотання про арешт у справі "Міндічгейт": сума понад 1,3 млн $
14 листопада 2025, 22:11
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
На Миколаївщині з річки дістали тіло 18-річного юнака
17 листопада 2025, 10:56
Росіяни атакували безпілотниками селище на Харківщині: є загиблий і поранений
17 листопада 2025, 10:39
На Миколаївщині легковик вилетів з дороги та перекинувся: двоє постраждалих
17 листопада 2025, 10:12
Рейтинг Зеленського рекордно впав за останній тиждень
17 листопада 2025, 09:57
На Чернігівщині за тиждень – 178 атак ворога, збито 114 дронів
17 листопада 2025, 09:48
Удар по Запоріжжю 18 серпня: у лікарні померла 28-річна жінка
17 листопада 2025, 09:43
У Нацполіції розповіли, скільки воєнних злочинів РФ розслідують в Україні
17 листопада 2025, 09:39
Ворог пошкодив об'єкт ДТЕК на Одещині: 32 тис. родин без світла
17 листопада 2025, 09:26
Росія атакувала Україну 128 дронами та "Іскандерами": є влучання на 17 локаціях
17 листопада 2025, 09:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »