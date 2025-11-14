Страна, которая в свое время выбрала КВН, рано или поздно вся превратится в КВН

Вице-президент разродился новым перлом

иллюстративное фото: из открытых источников

"Зеленский должен быть вне подозрения, поскольку именно он разрешил проведение абсолютно свободных расследований, что доказало, что антикоррупционные органы были независимыми и работающими".

Разрешил!!! Царь разрешил!!! Холопы должны радостно падать к подножию трона и благодарить за РАЗРЕШЕНИЕ антикоррупционным органам делать свою работу. Птицы летают, рыбы надувают свои жабры, мыши точат корешки по норам, солнце сходит на небосводе, ветер колышет ивняками, машины ездят, дождь накапывает, суббота приходит после пятницы, и что там говорить – государство функционирует только потому, что ЦАРЬ РАЗРЕШИЛ.

Зеленое дно – бездонное. Они не понимают, что мелят. Но прекрасно понимают, что творят.

Стендап в исполнении небожителей Олимпа следует завершить пятничным анекдотом. На взятке в 160 тысяч долларов за проходное место в избирательном списке погорел глава ликвидированной партии в стране, где ликвидированы выборы.

Чтобы не плакать, я смеялась.

Арестованному "лидеру партии" надо наоборот – вручить приз за гениальную изобретательность, потому что если верить фабуле этой абсурдной жести, то только гений потрафит в Киеве найти лоха и развести его на 160 тысяч долларов, которые он должен был вложить в проходное место не просто партии с нулевым рейтингом, а еще выборы также запрещены.

Страна, в свое время избравшая кавеен, рано или поздно вся превратится в кавеен.