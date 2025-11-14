17:12  14 ноября
В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
14 ноября 2025, 21:29

Страна, которая в свое время выбрала КВН, рано или поздно вся превратится в КВН

14 ноября 2025, 21:29
Читайте також українською мовою
Вице-президент разродился новым перлом
Вице-президент разродился новым перлом
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

"Зеленский должен быть вне подозрения, поскольку именно он разрешил проведение абсолютно свободных расследований, что доказало, что антикоррупционные органы были независимыми и работающими".

Разрешил!!! Царь разрешил!!! Холопы должны радостно падать к подножию трона и благодарить за РАЗРЕШЕНИЕ антикоррупционным органам делать свою работу. Птицы летают, рыбы надувают свои жабры, мыши точат корешки по норам, солнце сходит на небосводе, ветер колышет ивняками, машины ездят, дождь накапывает, суббота приходит после пятницы, и что там говорить – государство функционирует только потому, что ЦАРЬ РАЗРЕШИЛ.

Зеленое дно – бездонное. Они не понимают, что мелят. Но прекрасно понимают, что творят.

Стендап в исполнении небожителей Олимпа следует завершить пятничным анекдотом. На взятке в 160 тысяч долларов за проходное место в избирательном списке погорел глава ликвидированной партии в стране, где ликвидированы выборы.

Чтобы не плакать, я смеялась.

Арестованному "лидеру партии" надо наоборот – вручить приз за гениальную изобретательность, потому что если верить фабуле этой абсурдной жести, то только гений потрафит в Киеве найти лоха и развести его на 160 тысяч долларов, которые он должен был вложить в проходное место не просто партии с нулевым рейтингом, а еще выборы также запрещены.

Страна, в свое время избравшая кавеен, рано или поздно вся превратится в кавеен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина власть политика скандал
Украина информирует США о коррупционном скандале в энергетике – Стефанишина
14 ноября 2025, 08:56
Друга Зеленского могут лишить гражданства Украины
13 ноября 2025, 15:33
Как Зеленский обещал победить коррупцию: журналисты собрали все заявления президента
13 ноября 2025, 14:53
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
В Кировоградской области мать попала в больницу после отравления дикорастущими грибами, которые сын принес из лесополосы
14 ноября 2025, 21:35
В Ровенской области завершились поиски пропавшего пенсионера: тело нашли с помощью дрона
14 ноября 2025, 21:20
В Украине планируют расширить основания для временного запрета выезда за границу, – детали законопроекта
14 ноября 2025, 21:09
В Одесской области 19-летний водитель получил 3 года за смертельный наезд на дочь бывшего мэра
14 ноября 2025, 20:56
Во Львове водитель накрыл "поляну" в авто сразу после выписанного штрафа за парковку
14 ноября 2025, 20:42
Что будет с ценами на продукты в Украине: эксперт объяснил, что может подорожать
14 ноября 2025, 20:30
В Одесской области нетрезвый мужчина ранил знакомую ножом из-за рюмки водки
14 ноября 2025, 20:24
После войны в Украине прогнозируют ядовитые урожаи и "красные зоны" отчуждения
14 ноября 2025, 20:07
50 тысяч на ребенка: президент Зеленский подписал закон о выплатах родителям
14 ноября 2025, 19:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »