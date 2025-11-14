Країна, яка свого часу обрала КВН, рано чи пізно вся перетвориться в КВН

Віце-президент розродився новим перлом

Віце-президент розродився новим перлом

ілюстративне фото: з відкритих джерел

"Зеленський має бути поза підозрою, оскільки саме він дозволив проведення абсолютно вільних розслідувань, що довело, що антикорупційні органи були незалежними та працюючими".

Дозволив!!! Цар дозволив!!! Холопи мають радісно падати до підніжжя трону і припадочно дякувати за ДОЗВІЛ антикорупційним органам робити свою роботу. Птахи літають, риби надимають свої жабра, миші точать корінці по норах, сонце сходить на небосхилі, вітер колише верболозами, машини їздять, дощ накрапає, субота приходить після п’ятниці, та що там казати – держава функціонує лише тому, що ЦАР ДОЗВОЛИВ.

Зелене дно – бездонне. Вони не розуміють, що мелять. Але чудово розуміють, що витворяють.

Стендап у виконанні небожителів Олімпу варто довершити п’ятничним анекдотом. На хабарі в 160 тисяч доларів за "прохідне місце" у виборчому списку погорів голова ліквідованої партії в країні, де ліквідовані вибори.

Щоб не плакать, я сміялась.

Арештованому "лідеру партії" треба навпаки – вручити приз за геніяльну винахідливість, бо якщо вірити фабулі цієї абсурдної жесті, то лише геній потрафить у місті Києві знайти лоха й розвести його на 160 тисяч доларів, які він мав би вкласти в прохідне місце не просто партії з нульовим рейтингом, а ще й забороненої Мін’юстом, та ще й у країні, де вибори так само заборонені.

Країна, яка свого часу обрала кавеен, рано чи пізно вся перетвориться в кавеен.