14:39  13 ноября
В Киеве потратят 150 млн евро на новые вагоны метро
12:50  13 ноября
В Украине идет потепление: где и когда повысится температура
08:25  13 ноября
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
13 ноября 2025, 19:55

На вершине воюющей Украины восседают граждане других государств и представители других национальностей

13 ноября 2025, 19:55
В случае с нашими мародерами возникает необходимость задать уточняющий вопрос их идентичности: КТО ОНИ?
В случае с нашими мародерами возникает необходимость задать уточняющий вопрос их идентичности: КТО ОНИ?
Посмотришь/послушаешь Трампа – американец.

Посмотришь/послушаешь Макрона – француз.

Посмотришь/послушаешь Мэлони – итальянка.

Посмотришь/послушаешь путина – орда в чистом виде.

Посмотришь/послушаешь Туска – поляк.

Посмотришь/послушаешь Си – китаец.

Посмотришь/послушаешь Эрдогана – турок.

Посмотришь/послушаешь Мерца – немец.

Посмотришь\послушаешь Токаева – казах.

И только в случае с нашими мародерами возникает необходимость задать уточняющий вопрос их идентичности: КТО ОНИ?

Как показывает миндич-надругательство, на вершине воюющей Украины восседают граждане других государств и представители других национальностей. Всмотритесь в их морды. Как увидите там что-нибудь украинское, то с меня фляшка кошерной пейсаховки.

Человек – это еще и то, к какой культурной матрице он принадлежит. Не паспорт, не прописка, не должность, не оффшор, не статуэтка за влияние – а принадлежность к культурной матрице является базой идентичности. Они – не украинцы национально плюс русские люди по своей культурной ориентации, принадлежащие к русскому наследию: от художественной литературы до современного масскульта с крылатыми фразами, мемами, цитатами из мультиков и фильмов made in russia. Их мозги заполнены терабайтами информации обо всем массовом русском, и этого не способны изменить даже бомбы, тоже русские. Такие суррогатные люди могут возглавлять целые государства, быть медиа-стариками, притворяться всесильными. Но еще никто никогда не опроверг аксиомы гуманитарной колонизации: когда культура неприятеля из вражеской стала родной, в решающий момент все равно сработает рубильник принадлежности к культуре неприятеля.

Потому и воруют по-враждебному. Зов матрицы. Поэтому все пленки миндича – русскоязычные.

Наша национальная трагедия: настоящие украинцы погибают во имя благоденствия вот этих вот, которые, как ни в чем не бывало, планируют войну еще на 3-4 года.

11 ноября 2025
