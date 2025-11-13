На вершині воюючої України возсідають громадяни інших держав і представники інших національностей
Подивишся\послухаєш Трампа – американець.
Подивишся\послухаєш Макрона – француз.
Подивишся\послухаєш Мелоні – італійка.
Подивишся\послухаєш путіна – орда в чистому вигляді.
Подивишся\послухаєш Туска – поляк.
Подивишся\послухаєш Сі – китаєць.
Подивишся\послухаєш Ердогана – турок.
Подивишся\послухаєш Мерца – німець.
Подивишся\послухаєш Токаєва – казах.
І лише у випадку з нашими мародерами виникає потреба поставити уточнювальне запитання щодо їхньої ідентичності: ХТО ВОНИ?
Як показує міндіч-наруга, на вершині воюючої України возсідають громадяни інших держав і представники інших національностей. Вгледіться в їхні морди. Як побачите там щось українське, то з мене фляшка кошерної пейсаховки.
Людина – це ще й те, до якої культурної матриці вона належить. Не паспорт, не прописка, не посада, не офшор, не статуетка за впливовість – а приналежність до культурної матриці є базою ідентичності. Вони – не українці національно плюс російські люди за своєю культурною орієнтацією, приналежні до рос.спадщини: від красного письменства до сучасного маскульту з крилатими фразами, мемами, цитатами з мультиків і фільмів made in russia. Їхні мізки заповнені терабайтами інформації про все масове руске, і цього не здатні змінити навіть бомби, теж рускі. Такі сурогатні люди можуть очолювати цілі держави, бути медія-старами, вдавати з себе всесильних. Але ще ніхто ніколи не спростував аксіоми гуманітарної колонізації: коли культура ворога з ворожої стала рідною, у вирішальний момент все одно спрацює рубильник приналежності до культури ворога.
Тому й крадуть по-ворожому. Зов матриці. Тому всі плівки міндіча - російськомовні.
Наша національна трагедія: справжні українці гинуть во ім’я благоденствія вот етіх вот, які, як ні в чому не бувало, планують війну ще на 3-4 роки.