14:39  13 листопада
У Києві витратять 150 млн євро на нові вагони метро
12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
13 листопада 2025, 19:55

На вершині воюючої України возсідають громадяни інших держав і представники інших національностей

13 листопада 2025, 19:55
Читайте также на русском языке
У випадку з нашими мародерами виникає потреба поставити уточнювальне запитання щодо їхньої ідентичності: ХТО ВОНИ?
У випадку з нашими мародерами виникає потреба поставити уточнювальне запитання щодо їхньої ідентичності: ХТО ВОНИ?
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Подивишся\послухаєш Трампа – американець.

Подивишся\послухаєш Макрона – француз.

Подивишся\послухаєш Мелоні – італійка.

Подивишся\послухаєш путіна – орда в чистому вигляді.

Подивишся\послухаєш Туска – поляк.

Подивишся\послухаєш Сі – китаєць.

Подивишся\послухаєш Ердогана – турок.

Подивишся\послухаєш Мерца – німець.

Подивишся\послухаєш Токаєва – казах.

І лише у випадку з нашими мародерами виникає потреба поставити уточнювальне запитання щодо їхньої ідентичності: ХТО ВОНИ?

Як показує міндіч-наруга, на вершині воюючої України возсідають громадяни інших держав і представники інших національностей. Вгледіться в їхні морди. Як побачите там щось українське, то з мене фляшка кошерної пейсаховки.

Людина – це ще й те, до якої культурної матриці вона належить. Не паспорт, не прописка, не посада, не офшор, не статуетка за впливовість – а приналежність до культурної матриці є базою ідентичності. Вони – не українці національно плюс російські люди за своєю культурною орієнтацією, приналежні до рос.спадщини: від красного письменства до сучасного маскульту з крилатими фразами, мемами, цитатами з мультиків і фільмів made in russia. Їхні мізки заповнені терабайтами інформації про все масове руске, і цього не здатні змінити навіть бомби, теж рускі. Такі сурогатні люди можуть очолювати цілі держави, бути медія-старами, вдавати з себе всесильних. Але ще ніхто ніколи не спростував аксіоми гуманітарної колонізації: коли культура ворога з ворожої стала рідною, у вирішальний момент все одно спрацює рубильник приналежності до культури ворога.

Тому й крадуть по-ворожому. Зов матриці. Тому всі плівки міндіча - російськомовні.

Наша національна трагедія: справжні українці гинуть во ім’я благоденствія вот етіх вот, які, як ні в чому не бувало, планують війну ще на 3-4 роки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна політика політики скандал влада
Друга Зеленського можуть позбавити громадянства України
13 листопада 2025, 15:33
Як Зеленський обіцяв перемогти корупцію: журналісти зібрали всі заяви президента
13 листопада 2025, 14:53
Стали відомі подробиці затримання ділка із прізвищем Єрмак
13 листопада 2025, 14:04
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Уряд запустив програму "Зимова підтримка": кожен українець отримає 1 000 грн
13 листопада 2025, 21:07
Розслідування викрило, що в найближчому колі президента відмивають значні державні гроші
13 листопада 2025, 20:55
В Івано-Франківську чоловік відкрив стрілянину з травматичної зброї після конфлікту
13 листопада 2025, 20:55
У польському потязі жінка з ножем співала гімн України й лаялася
13 листопада 2025, 20:42
У справі про розкрадання в "Енергоатомі" внесли 37 мільйонів застави за двох підозрюваних
13 листопада 2025, 20:28
Запеклі бої: головнокомандувач ЗСУ Сирський розповів, що відбувається на Запорізькому напрямку
13 листопада 2025, 19:55
Дніпропетровщина додатково отримає 40 млн грн на відновлення та безпеку прифронтових громад
13 листопада 2025, 19:52
В Україні хочуть спростити деякі правила для іноземців
13 листопада 2025, 19:49
Вирішив заробити: у Львові викрили чоловіка, який торгував наркотиками
13 листопада 2025, 19:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Чалий
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Всі блоги »