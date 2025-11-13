Миллиарды в карманах друзей, санкции для вида: комедия или реальное наказание

В благополучной семье Миндичей случилось горе: друг, он же босс, он же покровитель, он же крыша, он же гарантер наложил санкции!

Иллюстративное фото: из открытых источников

Ну теперь точно благополучием Миндичей – амба. Крючок подкрался незаметно. Представим: ты круглосуточно пахнешь за Украину, недосыпаешь, недоедаешь, недопиваешь, четвертый год разбиваешься в площадку ради победы, вкалываешь ежедневно, морочишь врага на всех фронтах, всего себя посвятил войне – и вдруг узнаешь, что твои соседи, товарищи за твоей спиной (допустим) мародерят на миллиарды – твои действия? Все-таки очень просто. Если бы виртуальный образ "героя вселенского масштаба" хотя бы на 1% соответствовал действительности, то в первый же день проявился бы Всечестнейший Отец Нации во всей его всесильности. А не – комедиантские "санкции" на третьи сутки, когда корешь уже отзвонился и сказал, что теперь можно и санкции. Сначала кошелек клики был предусмотрительно передислоцирован подальше от места возгорания, еще и, вероятно, к границе его подбросил государственный вертолет – а потом уже вдогонку улетели гневные санкции. Проверенная схемка: сначала катапультировать – затем вслед помахать пальчиком, разыгрывая мизансцену ярости для публики дебилов. Все эти хилые "отстранения от должности", дряблые бубнения "должны должны быть наказаны", а немощные попытки угашенного актерства демонстрировать "открытость к следствию", все эти хилые номера с "санкциями", вся эта показная дохлятина – это плохая струя народу в глаза. Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

