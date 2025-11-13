14:39  13 ноября
В Киеве потратят 150 млн евро на новые вагоны метро
12:50  13 ноября
В Украине идет потепление: где и когда повысится температура
08:25  13 ноября
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
13 ноября 2025, 15:50

Миллиарды в карманах друзей, санкции для вида: комедия или реальное наказание

13 ноября 2025, 15:50
В благополучной семье Миндичей случилось горе: друг, он же босс, он же покровитель, он же крыша, он же гарантер наложил санкции!  
  
Иллюстративное фото: из открытых источников
Ну теперь точно благополучием Миндичей – амба. Крючок подкрался незаметно.

Представим: ты круглосуточно пахнешь за Украину, недосыпаешь, недоедаешь, недопиваешь, четвертый год разбиваешься в площадку ради победы, вкалываешь ежедневно, морочишь врага на всех фронтах, всего себя посвятил войне – и вдруг узнаешь, что твои соседи, товарищи за твоей спиной (допустим) мародерят на миллиарды – твои действия?

Все-таки очень просто. Если бы виртуальный образ "героя вселенского масштаба" хотя бы на 1% соответствовал действительности, то в первый же день проявился бы Всечестнейший Отец Нации во всей его всесильности. А не – комедиантские "санкции" на третьи сутки, когда корешь уже отзвонился и сказал, что теперь можно и санкции.

Сначала кошелек клики был предусмотрительно передислоцирован подальше от места возгорания, еще и, вероятно, к границе его подбросил государственный вертолет – а потом уже вдогонку улетели гневные санкции.

Проверенная схемка: сначала катапультировать – затем вслед помахать пальчиком, разыгрывая мизансцену ярости для публики дебилов.

Все эти хилые "отстранения от должности", дряблые бубнения "должны должны быть наказаны", а немощные попытки угашенного актерства демонстрировать "открытость к следствию", все эти хилые номера с "санкциями", вся эта показная дохлятина – это плохая струя народу в глаза.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
07 августа 2025
