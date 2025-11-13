Мільярди в кишенях друзів, санкції для виду: комедія чи реальне покарання
Ну тепер точно благополуччю Міндічів – амба. Гаплик підкрався непомітно.
Уявімо: ти цілодобово впахуєш за Україну, недосипаєш, недоїдаєш, недопиваєш, четвертий рік розбиваєшся у пляцок заради перемоги, вкалуєш щоденно, тлумиш ворога на всіх фронтах, усього себе присвятив війні – і раптом дізнаєшся, що твої закадичні друзі, бізнес-партнери, сусіди через стінку, найближчі товариші за твоєю спиною (припустимо) мародерять на мільярди – твої дії?
Усе ж дуже просто. Якби віртуальний образ "героя вселенського масштабу" бодай на 1% відповідав дійсності, то першого ж дня проявився би Всечесніший Батько Нації у всій його всесильності. А не – комедіянтські "санкції" на третю добу, коли корєш уже віддзвонився і сказав, що тепер можна й санкції.
Спочатку гаманець кліки був завбачливо передислокований подалі від місця займання, ще й, мабуть, до кордону його підкинув державний вертольот – а потім уже навздогін полетіли гнівні санкції.
Перевірена схемка: спочатку катапультувати – потім услід помахати пальчиком, розігруючи мізансцену люті для публіки дебілів.
Усі ці кволі "відсторонення від посади", в'ялі бубоніння "винні мають бути покарані", а немічні спроби вгашеного акторства демонструвати "відкритість до слідства", усі ці хирлявенькі номери з "санкціями", вся ця показна дохлятина – це є плохенький струмінь народові в очі.
