Мільярди в кишенях друзів, санкції для виду: комедія чи реальне покарання

У благодостойній родині Міндічів сталося горе: друг, він же бос, він же покровитель, він же дах, він же гарантер наклав …санкції!

У благодостойній родині Міндічів сталося горе: друг, він же бос, він же покровитель, він же дах, він же гарантер наклав …санкції!

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ну тепер точно благополуччю Міндічів – амба. Гаплик підкрався непомітно.

Уявімо: ти цілодобово впахуєш за Україну, недосипаєш, недоїдаєш, недопиваєш, четвертий рік розбиваєшся у пляцок заради перемоги, вкалуєш щоденно, тлумиш ворога на всіх фронтах, усього себе присвятив війні – і раптом дізнаєшся, що твої закадичні друзі, бізнес-партнери, сусіди через стінку, найближчі товариші за твоєю спиною (припустимо) мародерять на мільярди – твої дії?

Усе ж дуже просто. Якби віртуальний образ "героя вселенського масштабу" бодай на 1% відповідав дійсності, то першого ж дня проявився би Всечесніший Батько Нації у всій його всесильності. А не – комедіянтські "санкції" на третю добу, коли корєш уже віддзвонився і сказав, що тепер можна й санкції.

Спочатку гаманець кліки був завбачливо передислокований подалі від місця займання, ще й, мабуть, до кордону його підкинув державний вертольот – а потім уже навздогін полетіли гнівні санкції.

Перевірена схемка: спочатку катапультувати – потім услід помахати пальчиком, розігруючи мізансцену люті для публіки дебілів.

Усі ці кволі "відсторонення від посади", в'ялі бубоніння "винні мають бути покарані", а немічні спроби вгашеного акторства демонструвати "відкритість до слідства", усі ці хирлявенькі номери з "санкціями", вся ця показна дохлятина – це є плохенький струмінь народові в очі.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського