У Києві витратять 150 млн євро на нові вагони метро
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
Мільярди в кишенях друзів, санкції для виду: комедія чи реальне покарання

У благодостойній родині Міндічів сталося горе: друг, він же бос, він же покровитель, він же дах, він же гарантер наклав …санкції!  
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ну тепер точно благополуччю Міндічів – амба. Гаплик підкрався непомітно.

Уявімо: ти цілодобово впахуєш за Україну, недосипаєш, недоїдаєш, недопиваєш, четвертий рік розбиваєшся у пляцок заради перемоги, вкалуєш щоденно, тлумиш ворога на всіх фронтах, усього себе присвятив війні – і раптом дізнаєшся, що твої закадичні друзі, бізнес-партнери, сусіди через стінку, найближчі товариші за твоєю спиною (припустимо) мародерять на мільярди – твої дії?

Усе ж дуже просто. Якби віртуальний образ "героя вселенського масштабу" бодай на 1% відповідав дійсності, то першого ж дня проявився би Всечесніший Батько Нації у всій його всесильності. А не – комедіянтські "санкції" на третю добу, коли корєш уже віддзвонився і сказав, що тепер можна й санкції.

Спочатку гаманець кліки був завбачливо передислокований подалі від місця займання, ще й, мабуть, до кордону його підкинув державний вертольот – а потім уже навздогін полетіли гнівні санкції.

Перевірена схемка: спочатку катапультувати – потім услід помахати пальчиком, розігруючи мізансцену люті для публіки дебілів.

Усі ці кволі "відсторонення від посади", в'ялі бубоніння "винні мають бути покарані", а немічні спроби вгашеного акторства демонструвати "відкритість до слідства", усі ці хирлявенькі номери з "санкціями", вся ця показна дохлятина – це є плохенький струмінь народові в очі.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
07 серпня 2025
