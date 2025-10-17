09:41  17 октября
Не заметил на дороге: в Одесской области водитель грузовика сбил двух военных
01:30  17 октября
Певец Иван Дорн рассказал, какой бизнес имеет в Украине
00:50  17 октября
Украинский фильм о полномасштабном вторжении попал на престижную европейскую премию
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
17 октября 2025, 10:13

Будапештские переговоры: чего ждать Украине и миру

Читайте також українською мовою
Будапешт для Трампа будет переломным пунктом
Иллюстративное фото: Associated Press
Если Будапешт состоится, то:

1. Рассматривается заморозка по действующей линии фронта и в лучшем случае статус непризнанных утраченных территорий, которые непризнаны и будут висеть до пришествия инопланетян – мировая классика.

2. Трамп должен что-то очень крупное предложить путину как замануху до прекращения войны (совместная разработка недр, снятие всех санкций, энергетическое сотрудничество и т.п.).

3. Невступление в НАТО и блок гуманитарных требований россии (ее язык и ее церковь) останутся в основе любых черновиков (отдельная благодарность несется в адрес русскоговорящих украинцев и верующих МП).

4. Томагавки являются двуобратным кнутом, который ударит равноценно больно по жертве также. Путин слышно донесет свою позицию: чем хуже будут дела для России, тем более сокрушительные средства она будет выбирать от загнанности в угол.

5. Продолжение войны с эскалационной экспонентой вероятнее всего завершится погружением в инфраструктурное средневековье.

6. Будапешт для Трампа будет переломным пунктом, после которого либо финишное прямое миротворчество, либо обвинение "обеих сторон" в заинтересованности воевать на полное самоуничтожение.

Дональд Трамп Россия Украина США война Будапешт Путин мир встреча
