Будапешт для Трампа будет переломным пунктом

Будапешт для Трампа будет переломным пунктом

Иллюстративное фото: Associated Press

Если Будапешт состоится, то:

1. Рассматривается заморозка по действующей линии фронта и в лучшем случае статус непризнанных утраченных территорий, которые непризнаны и будут висеть до пришествия инопланетян – мировая классика.

2. Трамп должен что-то очень крупное предложить путину как замануху до прекращения войны (совместная разработка недр, снятие всех санкций, энергетическое сотрудничество и т.п.).

3. Невступление в НАТО и блок гуманитарных требований россии (ее язык и ее церковь) останутся в основе любых черновиков (отдельная благодарность несется в адрес русскоговорящих украинцев и верующих МП).

4. Томагавки являются двуобратным кнутом, который ударит равноценно больно по жертве также. Путин слышно донесет свою позицию: чем хуже будут дела для России, тем более сокрушительные средства она будет выбирать от загнанности в угол.

5. Продолжение войны с эскалационной экспонентой вероятнее всего завершится погружением в инфраструктурное средневековье.

6. Будапешт для Трампа будет переломным пунктом, после которого либо финишное прямое миротворчество, либо обвинение "обеих сторон" в заинтересованности воевать на полное самоуничтожение.