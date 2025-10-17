11:54  17 жовтня
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
17 жовтня 2025, 10:13

Будапештські переговори: чого очікувати Україні та світу

17 жовтня 2025, 10:13
Будапешт для Трампа буде переломним пунктом
Будапешт для Трампа буде переломним пунктом
Ілюстративне фото: Associated Press
Якщо Будапешт відбудеться, то:

1. Розглядатиметься заморозка по чинній лінії фронту й у кращому випадку статус невизнаних утрачених територій, які невизнаними й висітимуть до пришестя інопланетян, – світова класика.

2. Трамп мусить щось вельми крупне запропонувати путіну як замануху до припинення війни (спільна розробка надр, зняття всіх санкцій, енергетична співпраця тощо).

3. Невступ у НАТО і блок гуманітарних вимог росії (її язик і її церква) лишаться в основі будь-яких чернеток (окрема "подяка" лине на адресу росмовних українців і вірян МП).

4. Томагавки є двооберненим батогом, який ударить рівноцінно боляче по жертві також. Путін чутно донесе свою позицію: чим гіршими будуть справи для росії, тим нищівніші засоби вона обиратиме від загнаності в кут.

5. Продовження війни з ескалаційною експонентою найвірогідніше завершиться зануренням в інфраструктурне середньовіччя.

6. Будапешт для Трампа буде переломним пунктом, після якого або фінішна пряма миротворчості, або звинувачення "обох сторін" у зацікавленості воювати на повне самознищення.

Дональд Трамп Росія Україна США війна Будапешт Путін мир зустріч
