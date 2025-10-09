Вечная власть под прикрытием безопасности: что скрывает постановление ВР о местных советах

Вопрос выборов в Украине можно считать закрытым

Вопрос выборов в Украине можно считать закрытым

Иллюстративное фото: Честно

Пролонгация парламентом полномочий всех мэров и всех местных советов до конца войны (мира?) ставит точку даже в теоретических болтовнях об изменении власти как необходимом условии ее легитимности.

"Из соображений безопасности" государство решило не заморачиваться по поводу своего переизбрания. К концу военного положения эта власть – навеки вечна.

Это названо красивым псевдотермином "непрерывность власти". На примере местного самоуправления власти четко заявили: свою "непрерывность" они считают залогом порядка, обороны и жизнедеятельности страны. Соответственно: выборы во время войны пожизненные власти трактуют как дестабилизацию, опасность и самоподрыв.

Итак, теперь уже официальной можно считать формулу "Вечная война = вечная власть".

Для тех, кто против законодатель в своем Постановлении посоветовал, куда писать жалобы и предложения: "ответственность за невозможность выборов возлагается на государство-агрессора-российскую федерацию".

Туда и жалуйтесь.