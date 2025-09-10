13:15  10 сентября
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
10:40  10 сентября
В Винницкой области нашли убитыми двух школьников: полиция задержала подозреваемого
07:20  10 сентября
В Киевской области мужчина устроил стрельбу с балкона
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
10 сентября 2025, 14:39

Это была провокация. Такова официальная оценка Польши и НАТО, и она правильна

10 сентября 2025, 14:39
Цель провокации – спровоцировать. Мудрость провоцированного – не поступить на провокацию
Цель провокации – спровоцировать. Мудрость провоцированного – не поступить на провокацию
иллюстративное фото: из открытых источников
Нашим воинственным свистулкам этого никогда не понять, что НАТО – это альянс мира, а не войны. Его цель – избегать войны, делать невозможным ее – а не ввязываться в нее. Только идиоты от тупика (или камикадзе) хотят последнего.

Статья 5, на которую профаны драматично надеются, дословно звучит так: "Стороны соглашаются, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них будет считаться нападением на них всех. В случае совершения такого нападения каждая из них, реализуя свое законное право на индивидуальную или коллективную самооборону, предоставит помощь той Стороне или подвергшимся нападению Сторонам и сразу совершит, индивидуально или совместно с другими Сторонами, такие действия, которые можно считать необходимыми, включая применение вооруженной силы".

Эта статья декларирует ПОМОЩЬ пострадавшей стране. Каждая страна отдельно решает, какую именно помощь она считает целесообразным предоставить в каждом конкретном случае. В случае с залетом шахедов помощью Польши может стать, например, усиление ПВО. А на практике: усиление Украины, чтобы "случайные шахеды" сбивались здесь, на украинские крыши и черепицы, не долетая до территории НАТО.

Применение статьи 5 – это политическое решение всего Североатлантического союза о вступлении в войну (вооруженный ответ). Ночной инцидент влечет максимум "индивидуальную помощь", а не асимметричный вооруженный ответ.

Ситуация подпадает под статью 4, которую Польша и цитирует: "Стороны будут консультироваться между собой всякий раз, когда возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон".

Решения на уровне НАТО о непосредственном конфликте с Россией нет и не будет. Миссию вооруженного уничтожения России осуществляет Украина, которая с первого же дня сама вызвалась это делать вместо Запада на западные деньги западным оружием.

НАТО не имеет смысла вписываться в войну открыто. Не потому, что НАТО такое плохое (антинатовскую риторику я считаю пророссийской) – а потому, что там сидят мудрые люди, мыслящие на несколько шагов вперед, быстро сделают выводы с этой ночи, усилят пограничное ПВО и осторожно будут ждать, будет ли повторение прецедента.

Потому что НАТО – это "нет войне". Желающие воевать могут развернуться здесь, у нас.

10 сентября 2025
