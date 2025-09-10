13:15  10 вересня
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
10 вересня 2025, 14:39

Це була провокація. Такою є офіційна оцінка Польщі й НАТО, і вона є правильною

Мета провокації – спровокувати. Мудрість провокованого – не повестися на провокацію
Мета провокації – спровокувати. Мудрість провокованого – не повестися на провокацію
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Нашим "войовничим" свистулкам цього ніколи не збагнути, що НАТО – це альянс миру, а не війни. Його мета – уникати війни, унеможливлювати її – а не вв’язуватися в неї. Лише ідіоти від безвиході (або камікадзе) хочуть останнього.

Стаття 5, на яку профани драматично уповають, дослівно звучить так: "Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них вважатиметься нападом на них усіх. У разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили".

Ця стаття декларує ДОПОМОГУ постраждалій країні. Кожна країна окремо вирішує, яку саме допомогу вона вважає за доцільне надати у кожному конкретному випадку. У випадку з зальотом шахедів допомогою Польщі може стати, приміром, посилення її ППО. А на практиці: посилення України, аби "випадкові шахеди" збивалися тут, на українські дахи й черепиці, не долітаючи до території НАТО.

Застосування статті 5 – це політичне рішення всього Альянсу про вступ у війну (збройну відповідь). Нічний інцидент тягне максимум на "індивідуальну допомогу", а не асиметричну збройну відповідь.

Ситуація підпадає під статтю 4, яку Польща й цитує: "Сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін".

Рішення на рівні НАТО про безпосередній конфлікт із росією – нема й не буде. Місію збройного знищення рф здійснює Україна, яка з першого ж дня сама визвалася це робити замість Заходу на західні гроші західною зброєю.

НАТО нема сенсу вписуватися в війну відкрито. Не тому, що НАТО таке погане (антинатівську риторику я вважаю проросійською) – а тому, що там сидять мудрі люди, які мислять на кілька кроків уперед, швидко зроблять висновки з цієї ночі, посилять прикордонне ППО й обережно чекатимуть, чи буде повторення прецеденту.

Бо НАТО – це "ні війні". Охочі воювати мають де розвернутися тут, у нас.

