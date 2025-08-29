07:14  29 августа
Продал авто и присвоил 50 тысяч: военного из Тернополя обманул знакомый
02:55  29 августа
Подорожание зашло слишком далеко: что будет с ценами
01:55  29 августа
США продадут Украине 3350 ракет ERAM
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
29 августа 2025, 08:03

Строгие законы против военных: дисциплина или репрессии

29 августа 2025, 08:03
Строгая криминализация солдата-защитника – это как раз то "под шумок", что проталкивает власть, пока молодняк 18-22 года упаковывает чемоданы
Иллюстративное фото: из открытых источников
Это не в субординации дело. И не в построении вертикальной структуры армии, потому что армия и есть вертикальная структура.

Это эхо сталинско-жуковской концепции, где солдат трактуется как безмолвный, покорный, без собственного мнения аноним, который слепо выполняет приказ сверху, даже если он абсурден или нереален к исполнению.

Согласно большевистской доктрине, бабы рожают еще, поэтому солдат должен быть винтиком-исполнителем в руках выдающихся полководцев, которые по цене не постоят, потому что не им платить эту цену.

Бесправный. Должен до конца жизни. Без сроков службы. Априори виноват перед военачальством. Таков теперь вчерашний герой в глазах государства.

Так не зря, ой недаром до 2016 года перед зданием Минобороны в Киеве красовался памятник маршалу Жукову.

