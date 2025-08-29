07:14  29 серпня
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
29 серпня 2025, 08:03

Суворі закони проти військових: дисципліна чи репресії

29 серпня 2025, 08:03
Сувора криміналізація солдата-захисника – це якраз оте "під шумок", що пропихає влада, поки молодняк 18-22 роки пакує валізи
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Це не в субординації справа. І не в побудові вертикальної структури армії, бо армія і є вертикальною структурою.

Це – відлуння сталінсько-жуковської концепції, де солдат трактується як безмовний, покірний, без власної думки анонім, який має сліпо виконувати наказ зверху, навіть якщо він абсурдний чи нереальний до виконання.

Згідно з більшовицькою доктриною, баби нарожають іще, відтак солдат має бути гвинтиком-виконавцем у руках видатних полководців, які за ценой не постоять, бо не їм платити цю цену.

Безправний. Повинний до кінця життя. Без термінів служби. Апріорі винен перед воєначальством. Таким тепер є вчорашній герой в очах держави.

Таки недарма, ой недарма до 2016 року перед будівлею Міноборони в Києві красувався пам'ятник маршалу Жукову.

