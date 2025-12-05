17:25  05 грудня
Марія Берлінська українська громадська діячка та волонтерка info@regionews.ua
05 грудня 2025, 19:51

Війни ніколи не починаються в окопах. Війни починаються і закінчуються у головах

05 грудня 2025, 19:51
Ні для кого не секрет, що Росія веде проти України активну інформаційну війну. Суть цієї війни розколоти спільну ідентичність громадянської нації, ідентичність "Я українець"
Ні для кого не секрет, що Росія веде проти України активну інформаційну війну. Суть цієї війни розколоти спільну ідентичність громадянської нації, ідентичність "Я українець"
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Розірвати ментальне полотно відчуття спорідненості через класові, релігійні, політичні, регіональні та інші протиріччя. Протиставити нас один одному – саме тому одиночні відео "бусифікації" розганяються росіянами на мільйони переглядів. Зруйнувати та депріорітизувати українську ідентичність для того, щоб зшити заново вже під ідентичністю "Ми братскіє народи, я русскій".

Росія зразка 2025 року – це територія з феодально-мафіозним управлінням. А постійне розширення та демонстрація сили є основною умовою збереження централізації влади в руках кількох сотень мафіозних босів Кремля.

Загалом людство воює всю свою історію, різними методами та на різних рівнях, переслідуючи переважно поповнення ресурсної бази одного племені за рахунок іншого.

Ми воюємо постійно, однак в різних доменах – економічних, інформаційних, технологічних, дипломатчних, торгових, розвідувальних, кібепростору, терактів, викрадення заручників, шпигунських війнах та агентурних диверсіях.

Однак справжньою війною зазвичай прийнято вважати лише видимі домени війн – коли відкрито йдуть танки та летять ракети. Проте війни ніколи не починаються в окопах.

Війни починаються і закінчуються в головах. Закінчити війну можливо переконавши агресора в необхідності зупинитись, заставивши відмовитись від самого наміру подальших активних дій.

