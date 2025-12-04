16:35  04 декабря
Украинские спецназовцы уничтожили российский истребитель МиГ-29 в Крыму
16:23  04 декабря
Тепло и без дождей: прогноз погоды на 5 декабря
12:40  04 декабря
Во Львове мужчина убил военного ТЦК
Мария Берлинская украинский военный волонтер и защитник прав женщин info@regionews.ua
04 декабря 2025, 17:12

Сейчас все боятся Шахедов и ракетных ударов, но есть нечто значительно опаснее

04 декабря 2025, 17:12
Шахеды и ракеты избивают по конкретным координатам. Есть несколько гораздо опаснее – тысячи дронов над городами в режиме постоянной охоты
иллюстративное фото: из открытых источников
Это то, что станет нашей реальностью уже в 2026 году. И касается не только Сум, Днепра или Харькова. Но и Львова и Черновцов.

То, что уже происходит с Херсоном и Константиновкой, при том, что там пока дроны на радиоуправлении или оптоволокне.

Я же сейчас говорю о level up – полная или частичная автономность.

Контрмеры есть – это автоматические турели, зенитные дроны, электромагнитные и лазерные средства, сетки, etc. Все это уже нужно тестировать, искать оптимальные конфигурации и применять в комплексе.

Важно, чтобы представители власти, как центральной так и местной, уже искали решения и оборудовали защиту над городами.

Тысячи дронов-убийц, которые будут круглосуточно охотиться за людьми уже не десятки лет. Вопросы буквально месяцев.

Я понимаю, что это звучит как фантастический ужастик.

Но это наша реальность, по моей оценке, уже в следующем, 2026 году.

Подписывайтесь на RegioNews
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
07 августа 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
