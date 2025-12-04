Сейчас все боятся Шахедов и ракетных ударов, но есть нечто значительно опаснее
Это то, что станет нашей реальностью уже в 2026 году. И касается не только Сум, Днепра или Харькова. Но и Львова и Черновцов.
То, что уже происходит с Херсоном и Константиновкой, при том, что там пока дроны на радиоуправлении или оптоволокне.
Я же сейчас говорю о level up – полная или частичная автономность.
Контрмеры есть – это автоматические турели, зенитные дроны, электромагнитные и лазерные средства, сетки, etc. Все это уже нужно тестировать, искать оптимальные конфигурации и применять в комплексе.
Важно, чтобы представители власти, как центральной так и местной, уже искали решения и оборудовали защиту над городами.
Тысячи дронов-убийц, которые будут круглосуточно охотиться за людьми уже не десятки лет. Вопросы буквально месяцев.
Я понимаю, что это звучит как фантастический ужастик.
Но это наша реальность, по моей оценке, уже в следующем, 2026 году.