Зараз всі бояться Шахедів і ракетних ударів, але є дещо значно небезпечніше
Це те, що стане нашою реальністю вже в 2026 році. І стосується не лише Сум, Дніпра чи Харкова. А й Львова і Чернівців.
Те, що вже відбувається з Херсоном і Костянтинівкою, при тому що там поки дрони на радіоуправлінні чи оптоволокні.
Я ж зараз говорю про level up – повна або часткова автономність.
Контрміри є – це автоматичні турелі, зенітні дрони, електромагнітні і лазерні засоби, сітки, etc. Все це потрібно вже тестувати, шукати оптимальні конфігурації і застосовувати в комплексі.
Важливо щоб представники влади, як центральної так і місцевої, вже шукали рішення і обладнували захист над містами.
Тисячі дронів-вбивць, які будуть цілодобово полювати за людьми вже питання не десятків років. Питання буквально місяців.
Я розумію, що це звучить як фантастичний фільм жахів.
Але це наша реальність, за моєю оцінкою вже в наступному, 2026 році.