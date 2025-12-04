16:35  04 грудня
Марія Берлінська українська громадська діячка та волонтерка info@regionews.ua
04 грудня 2025, 17:12

Зараз всі бояться Шахедів і ракетних ударів, але є дещо значно небезпечніше

04 грудня 2025, 17:12
Читайте также на русском языке
Шахеди і ракети б'ють по конкретним координатам. Є дещо значно небезпечніше – тисячі дронів над містами в режимі постійного полювання
Шахеди і ракети б'ють по конкретним координатам. Є дещо значно небезпечніше – тисячі дронів над містами в режимі постійного полювання
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Це те, що стане нашою реальністю вже в 2026 році. І стосується не лише Сум, Дніпра чи Харкова. А й Львова і Чернівців.

Те, що вже відбувається з Херсоном і Костянтинівкою, при тому що там поки дрони на радіоуправлінні чи оптоволокні.

Я ж зараз говорю про level up – повна або часткова автономність.

Контрміри є – це автоматичні турелі, зенітні дрони, електромагнітні і лазерні засоби, сітки, etc. Все це потрібно вже тестувати, шукати оптимальні конфігурації і застосовувати в комплексі.

Важливо щоб представники влади, як центральної так і місцевої, вже шукали рішення і обладнували захист над містами.

Тисячі дронів-вбивць, які будуть цілодобово полювати за людьми вже питання не десятків років. Питання буквально місяців.

Я розумію, що це звучить як фантастичний фільм жахів.

Але це наша реальність, за моєю оцінкою вже в наступному, 2026 році.

