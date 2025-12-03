Европе важно донести простую мысль: если Украина упадет – вы будете следующие
Но все же озвучу. Суть такова:
"Европе сейчас в какой-то степени выгодна наша война. Они продолжают делать бизнес с Россией, торговать нефтью и газом.
Плюс пока Россия занята нами – они не переключаются на них. Таким образом, пока мы умираем – выигрываем время для европейской оборонки. Мы стали буферной зоной между дикой Россией и сытым, безопасным Западом.
При этом российские замороженные активы нам давать не хотят, оружия дают мало, часто не рабочее и когда уже поздно.
США пробуют стремиться к нам на российские условия перемирия.
Так давайте скажем Европе, что если не дадут достаточно денег и оружия – подпишем что-нибудь на условиях США.
А потом вместе с россиянами вторгнемся в НАТО.
И посмотрим, сколько они продержатся против такой опытной, объединенной армии".
На этих словах все смеются. Но несколько человек задумываются.
Я думаю, что Европе действительно важно донести простую мысль: если Украина рухнет – вы будете следующими.
Нам под оккупацией придется воевать против вас. И вы к столь масштабной технологической войне точно не готовы.
Поэтому деньги, технологии и оружие – это самое дешевое, как вы можете сейчас оплатить свою безопасность.