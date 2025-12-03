14:56  03 декабря
Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря
13:58  03 декабря
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
13:25  03 декабря
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
Мария Берлинская украинский военный волонтер и защитник прав женщин info@regionews.ua
03 декабря 2025, 17:45

Европе важно донести простую мысль: если Украина упадет – вы будете следующие

03 декабря 2025, 17:45
В разговоре с собратьем прозвучала очень контраверсионная и неприятная идея
В разговоре с собратьем прозвучала очень контраверсионная и неприятная идея
иллюстративное фото: из открытых источников
Но все же озвучу. Суть такова:

"Европе сейчас в какой-то степени выгодна наша война. Они продолжают делать бизнес с Россией, торговать нефтью и газом.

Плюс пока Россия занята нами – они не переключаются на них. Таким образом, пока мы умираем – выигрываем время для европейской оборонки. Мы стали буферной зоной между дикой Россией и сытым, безопасным Западом.

При этом российские замороженные активы нам давать не хотят, оружия дают мало, часто не рабочее и когда уже поздно.

США пробуют стремиться к нам на российские условия перемирия.

Так давайте скажем Европе, что если не дадут достаточно денег и оружия – подпишем что-нибудь на условиях США.

А потом вместе с россиянами вторгнемся в НАТО.

И посмотрим, сколько они продержатся против такой опытной, объединенной армии".

На этих словах все смеются. Но несколько человек задумываются.

Я думаю, что Европе действительно важно донести простую мысль: если Украина рухнет – вы будете следующими.

Нам под оккупацией придется воевать против вас. И вы к столь масштабной технологической войне точно не готовы.

Поэтому деньги, технологии и оружие – это самое дешевое, как вы можете сейчас оплатить свою безопасность.

