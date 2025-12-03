14:56  03 грудня
Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати 4 грудня
03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам'яті Героїв
03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
Марія Берлінська українська громадська діячка та волонтерка info@regionews.ua
03 грудня 2025, 17:45

Європі важливо донести просту думку: якщо Україна впаде – ви будете наступні

03 грудня 2025, 17:45
В розмові з побратимом прозвучала дуже контраверсійна і неприємна ідея
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Але все ж озвучу. Суть така:

"Європі зараз якоюсь мірою вигідна наша війна. Вони продовжують робити бізнес з Росією, торгувати нафтою і газом.

Плюс поки Росія зайнята нами - вони не переключаються на них. Таким чином поки ми вмираємо – виграємо час для європейської оборонки. Ми стали буферною зоною між дикою Росією і ситим, безпечним Заходом.

При цьому російські заморожені активи нам давати не хочуть, зброї дають мало, часто не робочу і коли вже пізно.

США пробують прагнути нас на російські умови перемир'я.

Так давайте скажемо Європі, що якщо не дадуть достатньо грошей і зброї – підпишемо щось на умовах США.

А потім разом з росіянами вторгнемось в НАТО.

І подивимось скільки вони протримаються проти такої досвідченої, об'єднаної армії".

На цих словах всі сміються. Але кілька людей задумуються.

Я думаю, що Європі справді важливо донести просту думку: якщо Україна впаде – ви будете наступні.

Нам під окупацією доведеться воювати проти вас. І ви до такої масштабної технологічної війни точно не готові.

Тому гроші, технології і зброя – це найдешевше, як ви можете зараз оплатити свою безпеку.

