Контролируют зону между Волчанском и Купянском: россияне имеют успехи на Харьковщине

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом рассказал начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает RegioNews.

По его словам, на Великобурлукском направлении российские войска регулярно пытаются прорываться через границу и создали небольшую зону контроля между городами Волчанск и Купянск.

"Великобурлукское направление – это как раз посередине между Волчанском и Купянском. На него обычно не обращают внимания, а там россияне лезут через границу как можно и даже создали там небольшую зону контроля вблизи границы, если говорить о восточной части Южно-Слобожанского направления", – отметил Трегубов.

В то же время он отметил, что на Северо-Слобожанском направлении существенная активность россиян пока не зафиксирована.

Ранее украинские спецназовцы показали, как зачищают Купянск в Харьковской области. Соответствующее видео опубликовал 8-й полк ССО.