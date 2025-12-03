14:56  03 декабря
Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря
13:58  03 декабря
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
13:25  03 декабря
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
03 декабря 2025, 16:23

Контролируют зону между Волчанском и Купянском: россияне имеют успехи на Харьковщине

03 декабря 2025, 16:23
иллюстративное фото: из открытых источников
Армия РФ создала небольшую зону контроля между Волчанском и Купянском

Об этом рассказал начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает RegioNews.

По его словам, на Великобурлукском направлении российские войска регулярно пытаются прорываться через границу и создали небольшую зону контроля между городами Волчанск и Купянск.

"Великобурлукское направление – это как раз посередине между Волчанском и Купянском. На него обычно не обращают внимания, а там россияне лезут через границу как можно и даже создали там небольшую зону контроля вблизи границы, если говорить о восточной части Южно-Слобожанского направления", – отметил Трегубов.

В то же время он отметил, что на Северо-Слобожанском направлении существенная активность россиян пока не зафиксирована.

Ранее украинские спецназовцы показали, как зачищают Купянск в Харьковской области. Соответствующее видео опубликовал 8-й полк ССО.

07 августа 2025
