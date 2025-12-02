21:11  02 декабря
Мария Берлинская украинский военный волонтер и защитник прав женщин info@regionews.ua
02 декабря 2025, 21:25

Технологии могут стать не менее опасным оружием, чем ядерное

02 декабря 2025, 21:25
Технологии сейчас – это новое оружие тактического сдерживания
Технологии сейчас – это новое оружие тактического сдерживания
иллюстративное фото: из открытых источников
Но постепенно, в горизонте 10-15 лет, технологии могут стать оружием стратегического сдерживания. Не менее опасным, чем ядерное оружие

Запад и другие страны делают скриншоты нашей войны и пробуют копировать те или иные решения. Некоторые этапы им удается просто перепрыгнуть за счет нашего опыта. Например, у них вряд ли когда-то уже будут МВГ, они прыгнули сразу на этап разработки интерсепторов против Шахедов.

Но технологии – это не замороженный скриншот, это динамическое видео, которое транслируется онлайн и нон стоп.

Единственный шанс удержать государственность – обгонять Россию в технологической гонке, быть, по крайней мере, на шаг впереди.

Сейчас отстаем, со все большим ускорением.

технологии Украина война оружие
