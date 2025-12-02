Технологии могут стать не менее опасным оружием, чем ядерное

Технологии сейчас – это новое оружие тактического сдерживания

иллюстративное фото: из открытых источников

Но постепенно, в горизонте 10-15 лет, технологии могут стать оружием стратегического сдерживания. Не менее опасным, чем ядерное оружие

Запад и другие страны делают скриншоты нашей войны и пробуют копировать те или иные решения. Некоторые этапы им удается просто перепрыгнуть за счет нашего опыта. Например, у них вряд ли когда-то уже будут МВГ, они прыгнули сразу на этап разработки интерсепторов против Шахедов.

Но технологии – это не замороженный скриншот, это динамическое видео, которое транслируется онлайн и нон стоп.

Единственный шанс удержать государственность – обгонять Россию в технологической гонке, быть, по крайней мере, на шаг впереди.

Сейчас отстаем, со все большим ускорением.