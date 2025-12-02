Технології можуть стати не менш небезпечною зброєю, ніж ядерна
Технології зараз – це нова зброя тактичного стримування
Технології зараз – це нова зброя тактичного стримування
Але поступово, в горизонті 10-15 років технології можуть стати зброєю стратегічного стримування. Не менш небезпечною ніж ядерна зброя
Захід та інші країни роблять скріншоти з нашої війни і пробують копіювати ті чи інші рішення. Деякі етапи їм вдається просто перестрибнути, за рахунок нашого досвіду. Наприклад в них навряд колись вже будуть МВГ, вони стрибнули одразу на етап розробки інтерсепторів проти Шахедів.
Але технології це не заморожений скріншот, це динамічне відео, яке транслюється онлайн і нон стоп.
Єдиний шанс втримати державність – обганяти Росію в технологічній гонці, бути принаймні на крок попереду.
Зараз відстаємо, із все більшим пришвидшенням.
Чи оголосять мобілізацію жінок в Україні: відповідь нардепаВсі новини »
02 грудня 2025, 13:54У серіалі "Слуга народу" передбачили втечу бізнесмена Міндіча з України
02 грудня 2025, 10:18Росіяни запустили по Україні 62 дрони: ППО знешкодила 39 БпЛА
02 грудня 2025, 08:53
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Забудьте про мир – це лише початок великої війни
02 грудня 2025, 23:02У Луцьку пенсіонера оштрафували за організацію місця розпусти
02 грудня 2025, 22:57Рівень життя в ЄС опустився до мінімуму за 40 років порівняно з США — Bloomberg
02 грудня 2025, 22:22Названо розмір середньої зарплати в Україні
02 грудня 2025, 22:14У Запоріжжі в грудні зацвіла сакура: фоторепортаж
02 грудня 2025, 22:08Лякати Європу війною – це чергова спецоперація ФСБ
02 грудня 2025, 21:59Як українки заробляють 1,5-2 тис. доларів на місяць: чим займаються
02 грудня 2025, 21:56Чехія не передаватиме Україні танки Т-72
02 грудня 2025, 21:50Тесла збила пенсіонера у Києві - відео
02 грудня 2025, 21:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі блоги »