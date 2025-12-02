21:11  02 грудня
У Києво-Печерській лаврі представили унікальне погруддя Івана Мазепи
20:48  02 грудня
У Львові викрили "фабрику відстрочок": військовозобов’язані платили за довідки до 3 000 доларів
16:34  02 грудня
3 грудня в Україні дощитиме і буде до +12
UA | RU
UA | RU
Марія Берлінська українська громадська діячка та волонтерка info@regionews.ua
02 грудня 2025, 21:25

Технології можуть стати не менш небезпечною зброєю, ніж ядерна

02 грудня 2025, 21:25
Читайте также на русском языке
Технології зараз – це нова зброя тактичного стримування
Технології зараз – це нова зброя тактичного стримування
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Але поступово, в горизонті 10-15 років технології можуть стати зброєю стратегічного стримування. Не менш небезпечною ніж ядерна зброя

Захід та інші країни роблять скріншоти з нашої війни і пробують копіювати ті чи інші рішення. Деякі етапи їм вдається просто перестрибнути, за рахунок нашого досвіду. Наприклад в них навряд колись вже будуть МВГ, вони стрибнули одразу на етап розробки інтерсепторів проти Шахедів.

Але технології це не заморожений скріншот, це динамічне відео, яке транслюється онлайн і нон стоп.

Єдиний шанс втримати державність – обганяти Росію в технологічній гонці, бути принаймні на крок попереду.

Зараз відстаємо, із все більшим пришвидшенням.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
технології Україна війна зброя
Чи оголосять мобілізацію жінок в Україні: відповідь нардепа
02 грудня 2025, 13:54
У серіалі "Слуга народу" передбачили втечу бізнесмена Міндіча з України
02 грудня 2025, 10:18
Росіяни запустили по Україні 62 дрони: ППО знешкодила 39 БпЛА
02 грудня 2025, 08:53
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Забудьте про мир – це лише початок великої війни
02 грудня 2025, 23:02
У Луцьку пенсіонера оштрафували за організацію місця розпусти
02 грудня 2025, 22:57
Рівень життя в ЄС опустився до мінімуму за 40 років порівняно з США — Bloomberg
02 грудня 2025, 22:22
Названо розмір середньої зарплати в Україні
02 грудня 2025, 22:14
У Запоріжжі в грудні зацвіла сакура: фоторепортаж
02 грудня 2025, 22:08
Лякати Європу війною – це чергова спецоперація ФСБ
02 грудня 2025, 21:59
Як українки заробляють 1,5-2 тис. доларів на місяць: чим займаються
02 грудня 2025, 21:56
Чехія не передаватиме Україні танки Т-72
02 грудня 2025, 21:50
Тесла збила пенсіонера у Києві - відео
02 грудня 2025, 21:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »