Технології можуть стати не менш небезпечною зброєю, ніж ядерна

Технології зараз – це нова зброя тактичного стримування

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Але поступово, в горизонті 10-15 років технології можуть стати зброєю стратегічного стримування. Не менш небезпечною ніж ядерна зброя

Захід та інші країни роблять скріншоти з нашої війни і пробують копіювати ті чи інші рішення. Деякі етапи їм вдається просто перестрибнути, за рахунок нашого досвіду. Наприклад в них навряд колись вже будуть МВГ, вони стрибнули одразу на етап розробки інтерсепторів проти Шахедів.

Але технології це не заморожений скріншот, це динамічне відео, яке транслюється онлайн і нон стоп.

Єдиний шанс втримати державність – обганяти Росію в технологічній гонці, бути принаймні на крок попереду.

Зараз відстаємо, із все більшим пришвидшенням.