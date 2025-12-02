13:30  02 декабря
Мария Берлинская украинский военный волонтер и защитник прав женщин info@regionews.ua
02 декабря 2025, 18:39

В 2026 году РФ будет ежедневно тратить 450 млн долларов на войну против Украины

02 декабря 2025, 18:39
450 миллионов долларов, каждый день на войну! Именно столько в новом году Россия планирует тратить на наше уничтожение
450 миллионов долларов, каждый день на войну! Именно столько в новом году Россия планирует тратить на наше уничтожение
иллюстративное фото: из открытых источников
Российский бюджет на войну в Украине в 2026-м – 166 миллиардов долларов.

Кремль планирует войну и только войну.

Расходы бюджета на армию и силовые органы составят 16,84 трлн. рублей (217,2 млрд долларов), или 38% бюджета.

Почти 40% бюджета на военную машину!

Для сравнения: в 2021 году, когда Россия уже готовилась к нападению, этот показатель составил 24%.

Полномасштабная мобилизация экономики на войну.

Какие вам нужны доказательства, что Путин готов воевать еще много лет?

Я много лет повторяю, что эта война надолго даже когда все общество находилось в эйфории хороших новостей и наступлений 2022 года.

Единственный выход – перестраивать экономику на военные рельсы.

Путин просто тянет время, и даже если война будет называться перемирие – использует это время для тотальной подготовки к третьему, финальному раунду.

Нам нужно готовиться по часам. Иначе мы не устоим.

Психологически очень хочется укрыться в теплых и мягких сказках о мире.

Но в действительности война только начинается.

