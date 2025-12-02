В 2026 году РФ будет ежедневно тратить 450 млн долларов на войну против Украины
Российский бюджет на войну в Украине в 2026-м – 166 миллиардов долларов.
Кремль планирует войну и только войну.
Расходы бюджета на армию и силовые органы составят 16,84 трлн. рублей (217,2 млрд долларов), или 38% бюджета.
Почти 40% бюджета на военную машину!
Для сравнения: в 2021 году, когда Россия уже готовилась к нападению, этот показатель составил 24%.
Полномасштабная мобилизация экономики на войну.
Какие вам нужны доказательства, что Путин готов воевать еще много лет?
Я много лет повторяю, что эта война надолго даже когда все общество находилось в эйфории хороших новостей и наступлений 2022 года.
Единственный выход – перестраивать экономику на военные рельсы.
Путин просто тянет время, и даже если война будет называться перемирие – использует это время для тотальной подготовки к третьему, финальному раунду.
Нам нужно готовиться по часам. Иначе мы не устоим.
Психологически очень хочется укрыться в теплых и мягких сказках о мире.
Но в действительности война только начинается.