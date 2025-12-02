В 2026 году РФ будет ежедневно тратить 450 млн долларов на войну против Украины

450 миллионов долларов, каждый день на войну! Именно столько в новом году Россия планирует тратить на наше уничтожение

450 миллионов долларов, каждый день на войну! Именно столько в новом году Россия планирует тратить на наше уничтожение

Российский бюджет на войну в Украине в 2026-м – 166 миллиардов долларов. Кремль планирует войну и только войну. Расходы бюджета на армию и силовые органы составят 16,84 трлн. рублей (217,2 млрд долларов), или 38% бюджета. Почти 40% бюджета на военную машину! Для сравнения: в 2021 году, когда Россия уже готовилась к нападению, этот показатель составил 24%. Полномасштабная мобилизация экономики на войну. Какие вам нужны доказательства, что Путин готов воевать еще много лет? Я много лет повторяю, что эта война надолго даже когда все общество находилось в эйфории хороших новостей и наступлений 2022 года. Единственный выход – перестраивать экономику на военные рельсы. Путин просто тянет время, и даже если война будет называться перемирие – использует это время для тотальной подготовки к третьему, финальному раунду. Нам нужно готовиться по часам. Иначе мы не устоим. Психологически очень хочется укрыться в теплых и мягких сказках о мире. Но в действительности война только начинается.

