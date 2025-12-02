У 2026 році РФ щодня витрачатиме 450 млн доларів на війну проти України

450 мільйонів доларів, кожного дня на війну! Саме стільки в новому році Росія планує витрачати на наше знищення

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російський бюджет на війну в Україні у 2026-му – 166 мільярдів доларів.

Кремль планує війну і тільки війну.

Витрати бюджету на армію і силові органи складуть 16,84 трлн рублів (217,2 млрд доларів), або 38% бюджету.

Майже 40% бюджету на воєнну машину!

Для порівняння: у 2021 році, коли Росія уже готувалася до нападу, цей показник становив 24%.

Повномасштабна мобілізація економіки на війну.

Які вам ще потрібні докази, що Путін готовий воювати ще багато років?

Я багато років повторюю, що ця війна надовго, навіть коли все суспільство перебувало в ейфорії гарних новин і наступів 2022 року.

Єдиний вихід – перебудовувати економіку на військові рейки.

Путін просто тягне час, і навіть якщо війна буде називатись перемир'я – використає цей час для тотальної підготовки до третього, фінального раунду.

Нам потрібно готуватись, по годинам. Інакше ми не встоїмо.

Психологічно дуже хочеться сховатися в теплі і м'які казки про мир.

Але в реальності війна тільки починається.