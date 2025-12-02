13:30  02 грудня
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
13:13  02 грудня
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
UA | RU
UA | RU
Марія Берлінська українська громадська діячка та волонтерка info@regionews.ua
02 грудня 2025, 18:39

У 2026 році РФ щодня витрачатиме 450 млн доларів на війну проти України

02 грудня 2025, 18:39
Читайте также на русском языке
450 мільйонів доларів, кожного дня на війну! Саме стільки в новому році Росія планує витрачати на наше знищення
450 мільйонів доларів, кожного дня на війну! Саме стільки в новому році Росія планує витрачати на наше знищення
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Російський бюджет на війну в Україні у 2026-му – 166 мільярдів доларів.

Кремль планує війну і тільки війну.

Витрати бюджету на армію і силові органи складуть 16,84 трлн рублів (217,2 млрд доларів), або 38% бюджету.

Майже 40% бюджету на воєнну машину!

Для порівняння: у 2021 році, коли Росія уже готувалася до нападу, цей показник становив 24%.

Повномасштабна мобілізація економіки на війну.

Які вам ще потрібні докази, що Путін готовий воювати ще багато років?

Я багато років повторюю, що ця війна надовго, навіть коли все суспільство перебувало в ейфорії гарних новин і наступів 2022 року.

Єдиний вихід – перебудовувати економіку на військові рейки.

Путін просто тягне час, і навіть якщо війна буде називатись перемир'я – використає цей час для тотальної підготовки до третього, фінального раунду.

Нам потрібно готуватись, по годинам. Інакше ми не встоїмо.

Психологічно дуже хочеться сховатися в теплі і м'які казки про мир.

Але в реальності війна тільки починається.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна політика Україна
Чи оголосять мобілізацію жінок в Україні: відповідь нардепа
02 грудня 2025, 13:54
Атаки РФ по енергетиці: частково знеструмлені чотири області
02 грудня 2025, 11:33
Україна повернула додому 1859 дітей, яких викрала РФ – Зеленська
02 грудня 2025, 07:44
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
У Києво-Печерській лаврі представили унікальне погруддя Івана Мазепи
02 грудня 2025, 21:11
Ірландія надасть Україні €125 млн на підтримку оборони та енергетики
02 грудня 2025, 20:56
Прямо зараз відбувається важлива зустріч Путіна та радників Трампа: наслідки для України
02 грудня 2025, 20:51
У Львові викрили "фабрику відстрочок": військовозобов’язані платили за довідки до 3 000 доларів
02 грудня 2025, 20:48
У Миколаєві затримали трьох учасників схеми ухилення від податків на 114 млн грн під час експорту зерна
02 грудня 2025, 20:33
У Кам’янському 46-річний чоловік поранив ножем 20-річного перехожого: нападника затримано
02 грудня 2025, 20:16
У Кам’янському чоловік задушив співмешканку та намагався видати її смерть за нещасний випадок
02 грудня 2025, 20:05
США припинили фінансову підтримку України, – Трамп
02 грудня 2025, 19:51
Фермери втрачають через зниження закупівельних цін на свиней, тоді як ціни на свинину не падають
02 грудня 2025, 19:46
Вже завтра стартує програма: українці отримають безкоштовні квитки на поїзд на 3000 км
02 грудня 2025, 19:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »