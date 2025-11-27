Какое-то условное перемирие будет. Вопрос только времени и условий
Меня часто спрашивают в эти дни одно и то же: «Будет ли перемирие?»
Меня часто спрашивают в эти дни одно и то же: «Будет ли перемирие?»
Да, в какой-то момент война на время будет называться "перемирие".
Что-то подпишут, что каждая война имеет свою динамику активизации и притухания. Каждая война нуждается в любой передышке между раундами.
Какое-то условное перемирие будет. Вопрос только времени и условий. И это ключевые вопросы.
Стало известно, сколько ветеранов будет в Украине после войныВсе новости »
27 ноября 2025, 23:26Более половины военнослужащих недовольны питанием – исследование
27 ноября 2025, 21:44"На следующей неделе Украина проведет важные переговоры с США и ЕС", – Зеленский
27 ноября 2025, 20:49
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Одна из стран ЕС будет мотивировать украинцев возвращаться домой: что предлагают
27 ноября 2025, 23:41Стало известно, сколько ветеранов будет в Украине после войны
27 ноября 2025, 23:26Зеленский назначил послом Украины в Сербии выпускника академии ФСБ
27 ноября 2025, 23:07Никаких реальных сигналов о переговорах ближайшие 2-3 месяца не будет – Кремль просто тянет время
27 ноября 2025, 22:49В Черновцах подожгли синагогу
27 ноября 2025, 21:55Более половины военнослужащих недовольны питанием – исследование
27 ноября 2025, 21:44Стало известно, сколько укрытий есть в Украине
27 ноября 2025, 21:31Фронтмен группы ADAM все еще в коме: жена артиста обратилась к людям
27 ноября 2025, 21:30"Россия напала на более чем 19 стран, ни одна из них не ответила агрессией", – глава дипломатии ЕС Кая Каллас
27 ноября 2025, 21:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все блоги »