Какое-то условное перемирие будет. Вопрос только времени и условий

Меня часто спрашивают в эти дни одно и то же: «Будет ли перемирие?»

фото: tsn.ua

Да, в какой-то момент война на время будет называться "перемирие". Что-то подпишут, что каждая война имеет свою динамику активизации и притухания. Каждая война нуждается в любой передышке между раундами. Какое-то условное перемирие будет. Вопрос только времени и условий. И это ключевые вопросы.

