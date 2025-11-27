Якесь умовне перемир'я буде. Питання лише часу та умов

Мене часто питають в ці дні одне й те саме: «Чи буде перемир'я?»

фото: tsn.ua

Так, в якийсь момент війна на певний час буде називатись "перемир'я". Щось підпишуть, кожна війна має свою динаміку активізації і притухання. Кожна війна потребує хоч якоїсь передишки між раундами. Якесь умовне перемир'я буде. Питання лише часу і умов. І це ключові питання.

