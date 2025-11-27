21:55  27 листопада
Марія Берлінська українська громадська діячка та волонтерка info@regionews.ua
27 листопада 2025, 23:45

Якесь умовне перемир'я буде. Питання лише часу та умов

27 листопада 2025, 23:45
Мене часто питають в ці дні одне й те саме: «Чи буде перемир'я?»
Мене часто питають в ці дні одне й те саме: «Чи буде перемир'я?»
Так, в якийсь момент війна на певний час буде називатись "перемир'я".

Щось підпишуть, кожна війна має свою динаміку активізації і притухання. Кожна війна потребує хоч якоїсь передишки між раундами.

Якесь умовне перемир'я буде. Питання лише часу і умов. І це ключові питання.

Україна РФ війна політика перемир'я
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
