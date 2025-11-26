План капитуляции ко Дню Благодарения

Дмитриев с Ушаковым пишут на колене план и передают Виткоффу. Тот даже не утруждается хорошим переводом, прогоняет через условный Google Translate

Далее первые лица США заявляют, что Украина должна подписать срочно, ко Дню Благодарения (27 ноября 2025 года). Рубио подтверждает, что план разрабатывался в США. Наши с европейцами срочно садятся корректировать этот тип американский (на самом деле российский) план. Между тем журналисты публикуют проливной дождь, что план точно дали россияне, и более того, разговор Дмитриева и Ушакова на эту тему. Диалог примерно следующий, Дмитриев: – Дадим амерам через Виткоффа план, подадут как свой. Ушаков: – А если амеры план поменяют? - Не сци, не поменяют. Сделают аккуратно, дадут наш, слово в слово. Когда запись этого разговора сливают западные журналисты – заявления из Вашингтона резко меняются. Мол – нет никаких дедлийнов, забудьте о Дне благодарения. Параллельно журналисты сливают, что Виткофф вообще консультирует Путина через Ушакова, как правильно говорить с Трампом, с какой стороны лучше помассировать его эго. По сути, Путин на глазах всего мира провел сеанс грандиозного иллюзионизма и шулерства. Подал свои хотелки как план от руководства США, еще и с четкими дедлайнами. Теперь неделю половина мировых элит бегают, что-то объясняют, переписывают, комментируют... В интернетах уже появились тысячи ботов комментаторов по теме: "Подписывайте все! Лучше мир, любой ценой"! Пока идет вся эта мышь суета – Путин просто наблюдает за спектаклем, который сам запустил. И на все предложения посмеиваясь отвечает: – Нет, лохи, не подходит!

