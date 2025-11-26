План капитуляции ко Дню Благодарения
Далее первые лица США заявляют, что Украина должна подписать срочно, ко Дню Благодарения (27 ноября 2025 года).
Рубио подтверждает, что план разрабатывался в США. Наши с европейцами срочно садятся корректировать этот тип американский (на самом деле российский) план.
Между тем журналисты публикуют проливной дождь, что план точно дали россияне, и более того, разговор Дмитриева и Ушакова на эту тему.
Диалог примерно следующий, Дмитриев:
– Дадим амерам через Виткоффа план, подадут как свой.
Ушаков:
– А если амеры план поменяют?
- Не сци, не поменяют. Сделают аккуратно, дадут наш, слово в слово.
Когда запись этого разговора сливают западные журналисты – заявления из Вашингтона резко меняются.
Мол – нет никаких дедлийнов, забудьте о Дне благодарения.
Параллельно журналисты сливают, что Виткофф вообще консультирует Путина через Ушакова, как правильно говорить с Трампом, с какой стороны лучше помассировать его эго.
По сути, Путин на глазах всего мира провел сеанс грандиозного иллюзионизма и шулерства.
Подал свои хотелки как план от руководства США, еще и с четкими дедлайнами.
Теперь неделю половина мировых элит бегают, что-то объясняют, переписывают, комментируют...
В интернетах уже появились тысячи ботов комментаторов по теме: "Подписывайте все! Лучше мир, любой ценой"!
Пока идет вся эта мышь суета – Путин просто наблюдает за спектаклем, который сам запустил. И на все предложения посмеиваясь отвечает:
– Нет, лохи, не подходит!