Мария Берлинская украинский военный волонтер и защитник прав женщин info@regionews.ua
26 ноября 2025, 16:59

План капитуляции ко Дню Благодарения

26 ноября 2025, 16:59
Читайте також українською мовою
Дмитриев с Ушаковым пишут на колене план и передают Виткоффу. Тот даже не утруждается хорошим переводом, прогоняет через условный Google Translate
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Далее первые лица США заявляют, что Украина должна подписать срочно, ко Дню Благодарения (27 ноября 2025 года).

Рубио подтверждает, что план разрабатывался в США. Наши с европейцами срочно садятся корректировать этот тип американский (на самом деле российский) план.

Между тем журналисты публикуют проливной дождь, что план точно дали россияне, и более того, разговор Дмитриева и Ушакова на эту тему.

Диалог примерно следующий, Дмитриев:

– Дадим амерам через Виткоффа план, подадут как свой.

Ушаков:

– А если амеры план поменяют?

- Не сци, не поменяют. Сделают аккуратно, дадут наш, слово в слово.

Когда запись этого разговора сливают западные журналисты – заявления из Вашингтона резко меняются.

Мол – нет никаких дедлийнов, забудьте о Дне благодарения.

Параллельно журналисты сливают, что Виткофф вообще консультирует Путина через Ушакова, как правильно говорить с Трампом, с какой стороны лучше помассировать его эго.

По сути, Путин на глазах всего мира провел сеанс грандиозного иллюзионизма и шулерства.

Подал свои хотелки как план от руководства США, еще и с четкими дедлайнами.

Теперь неделю половина мировых элит бегают, что-то объясняют, переписывают, комментируют...

В интернетах уже появились тысячи ботов комментаторов по теме: "Подписывайте все! Лучше мир, любой ценой"!

Пока идет вся эта мышь суета – Путин просто наблюдает за спектаклем, который сам запустил. И на все предложения посмеиваясь отвечает:

– Нет, лохи, не подходит!

Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Тарас Загородний
