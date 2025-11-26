План капітуляції до Дня Подяки

Дмітрієв з Ушаковим пишуть на коліні план і передають Віткоффу. Той навіть не обтяжується гарним перекладом, проганяє через умовний Google Translate

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Далі перші особи США заявляють, що Україна має підписати терміново, до Дня Подяки (27 листопада 2025). Рубіо підтверджує, що план розроблявся в США. Наші з європейцями терміново сідають корегувати той типу американський (насправді російський) план. Тим часом журналісти публікують злив, що план точно дали росіяни, і більше того, розмову Дмітрієва і Ушакова на цю тему. Діалог приблизно наступний, Дмітрієв: - Дамо амерам через Віткоффа план, подадуть як свій. Ушаков: - А якщо амери план поміняють? - Не сци, не поміняють. Зроблять акуратно, дадуть наш, слово в слово. Коли запис цієї розмови зливають західні журналісти – заяви з Вашингтону різко міняються. Мовляв – немає ніяких дедлійнів, забудьте про той День подяки. Паралельно журналісти зливають, що Віткофф взагалі консультує Путіна через Ушакова, як правильно говорити з Трампом, з якого боку краще помасажувати його его. По суті Путін на очах всього світу провів сеанс грандіозного іллюзіонізму і шулерства. Подав свої хотєлки як план від керівництва США, ще й з чіткими дедлайнами. Тепер тиждень половина світових еліт бігають, щось пояснюють, переписують, коментують... В інтернетах вже з'явились тисячі ботів коментаторів на тему: "Подписывайте все! Лучше мир, любой ценой"! Поки йде вся ця мишина метушня – Путін просто спостерігає за виставою, яку сам запустив. І на всі пропозиції посміюючись відповідає: - Нет, лохи, не подходит!

