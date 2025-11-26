17:33  26 листопада
26 листопада 2025, 16:59

План капітуляції до Дня Подяки

26 листопада 2025, 16:59
Дмітрієв з Ушаковим пишуть на коліні план і передають Віткоффу. Той навіть не обтяжується гарним перекладом, проганяє через умовний Google Translate
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Далі перші особи США заявляють, що Україна має підписати терміново, до Дня Подяки (27 листопада 2025).

Рубіо підтверджує, що план розроблявся в США. Наші з європейцями терміново сідають корегувати той типу американський (насправді російський) план.

Тим часом журналісти публікують злив, що план точно дали росіяни, і більше того, розмову Дмітрієва і Ушакова на цю тему.

Діалог приблизно наступний, Дмітрієв:

- Дамо амерам через Віткоффа план, подадуть як свій.

Ушаков:

- А якщо амери план поміняють?

- Не сци, не поміняють. Зроблять акуратно, дадуть наш, слово в слово.

Коли запис цієї розмови зливають західні журналісти – заяви з Вашингтону різко міняються.

Мовляв – немає ніяких дедлійнів, забудьте про той День подяки.

Паралельно журналісти зливають, що Віткофф взагалі консультує Путіна через Ушакова, як правильно говорити з Трампом, з якого боку краще помасажувати його его.

По суті Путін на очах всього світу провів сеанс грандіозного іллюзіонізму і шулерства.

Подав свої хотєлки як план від керівництва США, ще й з чіткими дедлайнами.

Тепер тиждень половина світових еліт бігають, щось пояснюють, переписують, коментують...

В інтернетах вже з'явились тисячі ботів коментаторів на тему: "Подписывайте все! Лучше мир, любой ценой"!

Поки йде вся ця мишина метушня – Путін просто спостерігає за виставою, яку сам запустив. І на всі пропозиції посміюючись відповідає:

- Нет, лохи, не подходит!

