План капітуляції до Дня Подяки
Далі перші особи США заявляють, що Україна має підписати терміново, до Дня Подяки (27 листопада 2025).
Рубіо підтверджує, що план розроблявся в США. Наші з європейцями терміново сідають корегувати той типу американський (насправді російський) план.
Тим часом журналісти публікують злив, що план точно дали росіяни, і більше того, розмову Дмітрієва і Ушакова на цю тему.
Діалог приблизно наступний, Дмітрієв:
- Дамо амерам через Віткоффа план, подадуть як свій.
Ушаков:
- А якщо амери план поміняють?
- Не сци, не поміняють. Зроблять акуратно, дадуть наш, слово в слово.
Коли запис цієї розмови зливають західні журналісти – заяви з Вашингтону різко міняються.
Мовляв – немає ніяких дедлійнів, забудьте про той День подяки.
Паралельно журналісти зливають, що Віткофф взагалі консультує Путіна через Ушакова, як правильно говорити з Трампом, з якого боку краще помасажувати його его.
По суті Путін на очах всього світу провів сеанс грандіозного іллюзіонізму і шулерства.
Подав свої хотєлки як план від керівництва США, ще й з чіткими дедлайнами.
Тепер тиждень половина світових еліт бігають, щось пояснюють, переписують, коментують...
В інтернетах вже з'явились тисячі ботів коментаторів на тему: "Подписывайте все! Лучше мир, любой ценой"!
Поки йде вся ця мишина метушня – Путін просто спостерігає за виставою, яку сам запустив. І на всі пропозиції посміюючись відповідає:
- Нет, лохи, не подходит!