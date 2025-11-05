20:00  05 ноября
Я уже не знаю, кому верить! Когда кончится война? Умоляющий, усталый взгляд от растерянного, взрослого ребенка
Мария Берлинская украинский военный волонтер и защитник прав женщин info@regionews.ua
05 ноября 2025, 21:46

Я хочу ошибаться в своих прогнозах, но считаю, что война только началась

05 ноября 2025, 21:46
Я уже не знаю, кому верить! Когда кончится война? Умоляющий, усталый взгляд от растерянного, взрослого ребенка
Я уже не знаю, кому верить! Когда кончится война? Умоляющий, усталый взгляд от растерянного, взрослого ребенка
иллюстративное фото: из открытых источников
Я понимаю, как хочется, чтобы все закончилось. Чтобы все было просто, как в старые, бесплатные времена.

И понимаю, что простых ответов у меня нет. Вернее так – я могу сказать то, что хотят услышать, как бесконечны эксперты всех возможных телемарафонов на первых годах войны. Акция – скажи то, что хотят услышать нервные, дезориентированные миллионы – получи миллионы просмотров, заработай сотни тысяч на сеансе медиаиллюзионизма! Две-три недели, кофе в Крыму, границы 1991 года до конца года...

Но кого мы обманываем? Я хочу ошибаться в своих прогнозах, но считаю, что война только началась. У меня есть понимание масштаба, терминов и ориентировочного диапазона наиболее вероятных сценариев.

При этом ни одного дара ясновидения. Опыт, умение читать и слушать разумных людей, сравнивать факты, анализировать и обретать закономерности.

Ключевое – отбрасывать килотонны успокаивающего или хайпового инфомусора и слушать умных людей!

Нам в нашем удобном фейсбуке пузырьку часто кажется, что то, что волнует нас – волнует весь народ. Защита, технологии, культура, права человека, демократия и коррупция.

