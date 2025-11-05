Я хочу ошибаться в своих прогнозах, но считаю, что война только началась

Я уже не знаю, кому верить! Когда кончится война? Умоляющий, усталый взгляд от растерянного, взрослого ребенка

Я уже не знаю, кому верить! Когда кончится война? Умоляющий, усталый взгляд от растерянного, взрослого ребенка

иллюстративное фото: из открытых источников

Я понимаю, как хочется, чтобы все закончилось. Чтобы все было просто, как в старые, бесплатные времена. И понимаю, что простых ответов у меня нет. Вернее так – я могу сказать то, что хотят услышать, как бесконечны эксперты всех возможных телемарафонов на первых годах войны. Акция – скажи то, что хотят услышать нервные, дезориентированные миллионы – получи миллионы просмотров, заработай сотни тысяч на сеансе медиаиллюзионизма! Две-три недели, кофе в Крыму, границы 1991 года до конца года... Но кого мы обманываем? Я хочу ошибаться в своих прогнозах, но считаю, что война только началась. У меня есть понимание масштаба, терминов и ориентировочного диапазона наиболее вероятных сценариев. При этом ни одного дара ясновидения. Опыт, умение читать и слушать разумных людей, сравнивать факты, анализировать и обретать закономерности. Ключевое – отбрасывать килотонны успокаивающего или хайпового инфомусора и слушать умных людей! Нам в нашем удобном фейсбуке пузырьку часто кажется, что то, что волнует нас – волнует весь народ. Защита, технологии, культура, права человека, демократия и коррупция.

Подписывайся, чтобы узнать новости первым

Подписаться

.