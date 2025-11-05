Я хочу ошибаться в своих прогнозах, но считаю, что война только началась
Я понимаю, как хочется, чтобы все закончилось. Чтобы все было просто, как в старые, бесплатные времена.
И понимаю, что простых ответов у меня нет. Вернее так – я могу сказать то, что хотят услышать, как бесконечны эксперты всех возможных телемарафонов на первых годах войны. Акция – скажи то, что хотят услышать нервные, дезориентированные миллионы – получи миллионы просмотров, заработай сотни тысяч на сеансе медиаиллюзионизма! Две-три недели, кофе в Крыму, границы 1991 года до конца года...
Но кого мы обманываем? Я хочу ошибаться в своих прогнозах, но считаю, что война только началась. У меня есть понимание масштаба, терминов и ориентировочного диапазона наиболее вероятных сценариев.
При этом ни одного дара ясновидения. Опыт, умение читать и слушать разумных людей, сравнивать факты, анализировать и обретать закономерности.
Ключевое – отбрасывать килотонны успокаивающего или хайпового инфомусора и слушать умных людей!
Нам в нашем удобном фейсбуке пузырьку часто кажется, что то, что волнует нас – волнует весь народ. Защита, технологии, культура, права человека, демократия и коррупция.