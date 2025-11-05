Я хочу помилятися в своїх прогнозах, проте вважаю, що війна тільки почалася

Я вже не знаю кому вірити! Коли закінчиться війна? Благальний, втомлений погляд від розгубленої, дорослої дитини

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Я розумію, як хочеться щоб все закінчилось. Щоб все було просто, як в старі, безкоштовні часи. І розумію, що простих відповідей в мене немає. Вірніше так - я можу сказати те, що хочуть почути, як безкінечні експерти всіх можливих телемарафонів на перших роках війни. Акція – скажи те, що хочуть почути знервовані, дезорієнтовані мільйони – отримай мільйони переглядів, зароби сотні тисяч на сеансі медіаіллюзіонізму! Двє-трі нєдєлі, кофє в Криму, кордони 1991 року до кінця року... Але кого ми обманюємо? Я хочу помилятися в своїх прогнозах, проте вважаю, що війна тільки почалася. В мене є розуміння масштабу, термінів, та орієнтовного діапазону найбільш ймовірних сценаріїв. При цьому жодного дару яснобачення. Досвід, вміння читати і слухати розумних людей, порівнювати факти, аналізувати і знаходити закономірності. Ключове – відкидати кілотонни заспокійливого або хайпового інфосміття і слухати розумних людей! Нам в нашій зручній фейсбук бульбашці часто здається, що те що хвилює нас – хвилює весь народ. Оборонка, технології, культура, права людини, демократія і корупція.

