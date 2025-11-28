11:51  28 ноября
В Киеве на Троещине мужчина, угрожая расправой, ограбил таксиста
09:39  28 ноября
В Полтаве в реке обнаружили тело пропавшего 17-летнего юноши
08:13  28 ноября
Бегство в Молдову на матрасе: пограничники спасли мужчину из Днестра
Марина Данилюк-Ярмолаева Журналист info@regionews.ua
28 ноября 2025, 13:27

Слабое звено в переговорах: как репутация влияет на безопасность государства

28 ноября 2025, 13:27
Частная коррупция вредит интересам национальной безопасности и государственности. Доказано Ермаком
Фото: Офис Президента
Это максимально токсичное лицо, которое никто не выбирал на выборах с такими полномочиями, но получивший всю полноту власть из-за личных отношений с Зеленским. Как один половозрелый мужчина может влиять так на решение другого дееспособного мужчины – для меня загадка.

Волей президента Ермак у нас главный переговорщик из США по теме мира и еще по ряду ключевых вопросов. Хотя качество его переговорных навыков мы уже видели – на архивных видео с Казаком, где Андрея Борисовича отправили в нокаут на 4-й минуте беседы по "скайпу". Из свежего – так и не поняла задумку пиарщиков ОП, выложивших короткое видео, как Ермак "отстаивает красные линии" в Zoom – с жестикуляцией и заявлениями о ред лайнсе.

Так и получается, что виткоффы Трампа обнаружили слабое место – некомпетентность и коррумпированность отдельных лиц из окружения Зеленского, чтобы выкрутить нам руки и навязать вишлист России. Плохо, потому что президент должен давно услышать сигналы от избравшего его народа, а они были просты – закатайте свои губы наконец.

Хорошая наука, почему репутация по важным делам это ключевое. И наконец, к чему приводит желание персонального обогащения, пока твоя страна борется за выживание. К коллапсу и желанию выбрать что-то одно: индульгенцию себе или пожертвовать национальным интересом.

По иронии судьбы Зеленский и Ермак часто освистывали Минск-1 и Минск-2. Так вот самый сарказм в том, что Леонид Кучма, который был хедлайнером тогдашней переговорной группы – под подозрениями не ходил и имел статус бывшего президента, хотя довольно пикантная персона.

Андрей Ермак коррупция скандал обыски Зеленский Владимир репутация переговоры
