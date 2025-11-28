11:51  28 листопада
У Києві на Троєщині чоловік, погрожуючи розправою, пограбував таксиста
У Полтаві в річці виявили тіло зниклого 17-річного юнака
Втеча до Молдови на матраці: прикордонники врятували чоловіка з Дністра
Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
28 листопада 2025, 13:27

Слабка ланка в переговорах: як репутація впливає на безпеку держави

Приватна корупція шкодить інтересам національної безпеки та державності. Доведено Єрмаком
Фото: Офіс Президента
Це максимально токсична особа, яку ніхто не обирав на виборах з такими повноваженнями, але яка отримала всю повноту владу через особисті відносини із Зеленським. Як один статевозрілий чоловік може впливати так на рішення іншого дієздатного чоловіка – для мене загадка.

Волею президента Єрмак у нас головний переговорник із США, по темі миру і ще по низці ключових питань. Хоча якість його переговорних навичок ми уже бачили – на архівних відео з Козаком, де Андрія Борисовича відправили в нокаут на 4-й хвилині бесіди по "скайпу". Зі свіжого – так і не зрозуміла задумку піарників ОП, які виклали куце відео, як Єрмак "відстоює червоні лінії" в Zoom – з жестикуляцією і заявами про ред лайнс.

Так і виходить, що віткоффи Трампа знайшли слабке місце – некомпетентність і корумпованість окремих осіб із оточення Зеленського, аби викрутити нам руки і навʼязати вішлист Росії. Погано, бо президент мав би давно почути сигнали від народу, який його обрав, а вони були прості –закатайте свої губи нарешті.

Хороша наука, чому репутація у важливих справах то ключове. І врешті, до чого приводить бажання персонального збагачення поки твоя країна бореться за виживання. До колапсу і бажання вибрати щось одне: індульгенцію собі чи пожертвувати національним інтересом.

За іронією долі Зеленський та Єрмак часто освистували Мінськ-1 та Мінськ-2. Так от найбільший сарказм в тому, що Леонід Кучма, який був хедлайнером тодішньої переговорної групи – під підозрами не ходив і мав статус колишнього президента, хоча доволі пікантна персона.

