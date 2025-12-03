Заявления «а военным в тылу не увеличили» сугубо популистские

иллюстративное фото: из открытых источников

На увеличение денежного довольствия военным нужно абсолютно несравнимо больше средств, а во-вторых, все еще не проведен аудит: кто воюет, кто нет, почему до сих пор раздуты штабы, сколько десятков тысяч "пристроенных" родственников героически защищают тыловые города и склады.

Мы должны быть откровенными, и при надлежащей проработке и перераспределении выделенных на Минобороны средств можно существенно поднять денежное довольствие как военным в тылу, так и на фронте. Но с Сырским это сделать невозможно.

И даже при увольнении Сырского и серьезном углублении в аудит выплат и функционального распределения военнослужащих неизбежны будут скандалы, ведь речь идет о прикрытии многомиллиардной "кормушки" в войске, которое является таким же коррумпированным, как и все другие украинские институты. А это нужно будет сделать. Иначе черная дыра затрат будет только увеличиваться, и речь идет не об одной сотне миллиардов.

Ни один из нардепов, заявлявших о необходимости увеличения зарплаты военным, не говорил о вышеупомянутом.