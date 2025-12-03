14:56  03 грудня
Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати 4 грудня
13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
13:25  03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
Мар'яна Безугла Народна депутатка України info@regionews.ua
03 грудня 2025, 19:19

Можна суттєво підняти грошове забезпечення як військовим у тилу, так і на фронті. Але з Сирським це зробити неможливо

03 грудня 2025, 19:19
Заяви «а військовим у тилу не збільшили» є суто популістськими
ілюстративне фото: з відкритих джерел
На збільшення грошового забезпечення військовим потрібно абсолютно незрівнянно більше коштів, а по-друге, все ще не проведено аудиту: хто воює, хто ні, чому досі роздуті штаби, скільки десятків тисяч "пристроєних" родичів героїчно захищають тилові міста та склади тощо.

Ми маємо бути відвертими, і за належного опрацювання та перерозподілу виділених на Міноборони коштів можна суттєво підняти грошове забезпечення як військовим у тилу, так і на фронті. Але з Сирським це зробити неможливо.

І навіть при звільненні Сирського та серйозному заглибленні в аудит виплат і функціонального розподілу військовослужбовців неминучими будуть скандали, адже йдеться про прикриття багатомільярдної "годівниці" у війську, яке є таким ж корумпованим, як і всі інші українські інституції. А це треба буде зробити. Інакше чорна діра витрат тільки збільшуватиметься, і мова йде не про одну сотню мільярдів.

Жоден із нардепів, які заявляли про потребу у збільшенні зарплати військовим, не говорив про вищезазначене.

