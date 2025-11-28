09:39  28 ноября
Макс Самойдюк
28 ноября 2025, 09:55

Хуже всего, что я вижу сейчас – это принятие линии фронта как гарантированной данности

28 ноября 2025, 09:55
О жизни в иллюзиях
О жизни в иллюзиях
Фото: Генштаб ЗСУ
Хуже всего, что я вижу сейчас – это принятие линии фронта как гарантированной данности. И то, что тонкая красная линия постоянно двигается в нашу сторону – это лишь временные проблемы, как увеличение темпов продвижения врага.

Такое восприятие текущей линии фронта является не только обесцениванием самопожертвования армии, но и является фундаментом искажения реальности. Неверно оценить реальное положение вещей – это проиграть.

Когда-то россияне, находясь в собственных иллюзиях по поводу нашей слабости, хотели взять Киев за три дня. В результате враг получил большое поражение и сделал выводы. Сейчас наша очередь делать выводы, пока не поздно.

Однако выводы трудно делать, если воспринимаешь линию фронта как данность и уже от этого отталкиваешься в своих прогнозах. Тогда трудно расставить верные приоритеты имеющимся рискам, а без этого наша планировка провальна.

Когда-то я смотрел "На западном фронте без изменений", и подумал, что это ужасная экранизация, ведь создатели фильма не поняли произведение Ремарка. Эрих писал о проблеме восприятия тылом фронта, который воспринимал боевую линию как сухую статистику, пока у героя неделя за неделей жизнь кардинально менялась.

Создатели фильма вырезали главную линию сюжета и скормили зрителю инфернальные сцены боев без контекста. "Они не смогли передать произведение, ведь у них нет опыта войны" – подумал я, но сейчас чувствуется, что войны уже нет здесь. Пропасть восприятия войны растет, а это играет против нас. Ты можешь игнорировать войну, а она тебя нет.

Имеющаяся линия фронта – это не данность, а результат огромного самопожертвования, героизма, профессионализма и еще многого невероятного. Однако обстановка на этой линии не является константой: кто накапливается, а кто нет. Рельеф местности тоже не всегда нас.

И если это принимать это более глубоко, а не гарантированную линию, то есть шанс на более адекватное восприятие рисков, уважения к Силам обороны и, главное, изменение текущих тенденций как на фронте, так и в обществе.

