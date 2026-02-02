З приводу черкаського інциденту, де загинув ветеран російсько-української війни і четверо поліцейських

По-перше, дуже вдячний всім своїм побратимам, ветеранам, котрі висловили свою позицію словом і ділом. В неділю була організована масштабна акція, і це дуже добре

ілюстративне фото: з відкритих джерел

По-друге. Вимагаю від українського парламенту створити тимчасову слідчу комісію.

Я все розумію, що парламент у нас не поважають, що велика кількість нинішніх нардепів вибрали для себе шлях нікчем, не бажають влазити у жодні конфлікти і займатися жодними справами.

Але хочуть цього нинішні депутати чи ні, в Україні МУСИТЬ бути парламент.

Як мінімум, інструмент парламентської слідчої комісії – це спосіб оголосити важливі факти, котрі будуть люто намагатися замовчувати.

За інших обставин втопити цю справу у часі і паперовій тяганині буде набагато легше.

Я маю досвід участі у подібних комісіях. Готовий віддалено грати роль консультанта цієї комісії, на громадських засадах. Сподіваюся, навантаження на моїй службі дозволить це зробити (хоча, не факт).

Питання, які слід ставити у зв'язку з цією ситуацією, і які мають призвести до найжорсткіших наслідків щодо винуватців загибелі п'ятьох людей:

1. Яку процесуальну чи оперативну дію здійснювали четверо поліцейських перед своєю загибеллю? Іншими словами - як вони там опинилися і що вони там робили?

2. Чи була підготовлена підозра загиблому ветерану за нібито підпал автівки місцевого (проросійського) депутата? Де її текст? Мені дуже цікаво подивитися на аргументацію. Взагалі коли з'явилася вся ця версія?

3. Хто і за яких обставин вбив ветерана?

Це лише частина питань.

По-третє, є ще питання риторичні. До яких пір проросійська наволоч буде володіти величезним майном і посвідченнями депутатів різних рівнів? До яких пір беркути будуть хазяйнувати в поліції? До яких пір регіональний рівень України буде темним колодязем феодалізму, де бандити, наймані поліцейські і наймані судді будуть вічно і безроздільно панувати?