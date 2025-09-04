22:10  04 сентября
Геннадий Друзенко украинский юрист, общественный активист, публичный интеллектуал info@regionews.ua
04 сентября 2025, 23:09

Настоящие элиты, на которых держится любое государство, это люди, умеющие говорить "нет"

04 сентября 2025, 23:09
Для которых в жизни существуют вещи важнее денег и должностей. Для которых лояльность своему патрону, партии или политическому лидеру имеет свои пределы. И понимающие, что именно этим государство отличается от мафии и криминального мира
Для которых в жизни существуют вещи важнее денег и должностей. Для которых лояльность своему патрону, партии или политическому лидеру имеет свои пределы. И понимающие, что именно этим государство отличается от мафии и криминального мира
иллюстративное фото: из открытых источников
Меня нередко спрашивают, а как нам победить коррупцию, которая как ржавчина разъела весь государственный аппарат? Не является ли это сизифовым трудом? Способно ли создание специальной "антикоррупционной вертикали" решить проблему? Мой ответ: нет. Чтобы испечь неглейный хлеб, нужно менять рецепт приготовления теста. Надо менять собственно этнос юридической профессии. Потому что будущих юристов развращают в большинстве своем еще на студенческой скамье, когда они узнают, что "решать вопросы" перспективнее и доходнее, чем трудно закалять. И отведав раз легкого "ришаловского" хлеба молодого юрника очень трудно вернуть на потолок служению праву, а не деньгам.

Когда-то я спросил своего ментора и друга проф. Дэвид Уильямс, который был лучшим студентом Гарвардской law school, почему он вместо зарабатывать миллионы в одной из ведущих юридических фирм Нью-Йорка или Вашингтона вернулся в родную Индиану и стал преподавать конституционное право и конституционный дизайн. Ответ я запомнил на всю жизнь: элита должна служить своему государству, а служить государству далеко не самый прибыльный бизнес. Он пытался служить США, которые были построены вокруг краеугольного камня конституционных ценностей и принципов, и так учил своих студентов.

Настоящее величие Америки держалось на людях, которые умели говорить "нет". И пока таких людей было достаточно во власти, Америка процветала. Именно этим могущество США отличалось от могущества СССР или Китая. Это была не только правда силы, но и сила правды, сила людей, свято веривших, что есть вещи, которые нельзя изменять. Достаточно вспомнить американских юристов, которые не уступили бешеному давлению харизматического Никсона и довели дело Волтергейта до логического завершения, когда Никсон должен был срезигнировать с должности:

– Эллиот Ричардсон (Elliot Richardson), генеральный прокурор США;

– Уильям Ракелсгаус (William Ruckelshaus), заместитель генерального прокурора США;

– Арчибальд Кокс (Archibald Cox), специальный прокурор по делу Уотергейта;

– Леон Джаворски (Leon Jaworski), специальный прокурор по делу Уотергейта.

Все они потеряли свои должности, но не уступили свои принципы.

И в этом главная трагедия Украины. Во власти критическая нехватка людей, умеющих говорить "нет". Которые служат государству, а не президенту. Для которых деньги важны, но есть что-то важнее должностей, денег и карьеры. Стай на сознание здесь фактически уничтожила гражданскую этику.

А без нравственного лидерства Украина обречена. Как только в Белый дом вернулся человек, для которого деньги являются настоящим мерилом всего, российская агрессия превратилась в "войну, в которой стороны еженедельно убивают 5-7 тыс. солдат и гражданских", а агрессор и его жертва – в "стороны конфликта", который нужно поскорее закончить. И за который Америка точно не будет платить, потому что это "война Байдена, а не война Трампа". Нам это не нравится? Нас внутренне возмущает такой циничный подход?

Но право возмущаться у нас будет только тогда, когда взрастим элиту, способную говорить "нет". Для которой есть ценности, дороже денег, карьера, должности, награды и т.д. Когда Украина возродит тяжесть шестидесятников с их моральным этносом, уравновесить ДНК украинских конформистов-коммунистов, которые так ловко перекрасились в желто-голубые (а впоследствии и чевоно-черные) цвета.

Не будет элиты – не будет Украины. А ее (элиты) пока нет, потому что у действующего президента почему-то есть диплом юриста (каким он не является), его главный конкурент на предстоящих выборах – PhD по праву (с засекреченной диссертацией!), а пятый президент – целый доктор экономических наук. Это при том, что в США почти за 250 лет независимости из американских президентов только Вудро Вильсон имел научную степень. Ли Куан Ю, кстати, тоже не имел, хотя и получил в Британии блестящее образование. Как и махатма Ганди. Как и Мандела…

Элиты начинаются с внутренней аристократичности и здоровой аскезы. По умению говорить "нет". С понимания своих реальных потребностей и убеждения, что служить важнее, чем зарабатывать. К сожалению, украинские "элиты" больше напоминают криминальный клан с его комплексами, культом лояльности к боссу и неуемной жадностью.

А значит возникает вопрос, при всей радикальной украинизации, действительно ли мы сильно по существу отличаемся от России? Или у нас просто другая стая, играющая по тем же правилам?

С восторгом читаю книгу Джеймса Коми "Высшая верность", которая и вдохновила это сообщение. Обязательно почитайте, потому что эта книга именно об аристократии духа и умении говорить "нет", на котором недавно держалась Америка. Сегодня ее моральное лидерство, к сожалению, уже в прошлом. Сможем ли мы подхватить эстафету?

