13:28  18 грудня
У Києві кур'єр Glovo вдарив кастетом батька відомого блогера
13:24  18 грудня
На Тернопільщині подружжя торгувало марихуаною
11:29  18 грудня
У Варшаві заарештували українця з понад 70 кг наркотиків: деталі затримання
Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань
18 грудня 2025, 16:16

Чому Зеленський не сказав жодного слова про Одесу

18 грудня 2025, 16:16
Зеленський не сказав жодного слова про Одесу
Зеленський не сказав жодного слова про Одесу
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ні про те, що в місті блекаут, ні про те, що місто під постійним ударом, нічого.

Одесити повірили Зеленському і проголосували в 2019-му році за нього. У другому турі президентських виборів в Україні 2019 року Володимир Зеленський отримав 483 046 голосів з 553 159 дійсних бюлетенів (приблизно 87,32%).

В результаті ми бачимо криворізьку школу політики: кидай в першу чергу своїх.

блекаут Одеса атака війна Володимир Зеленський
17 грудня 2025
07 серпня 2025
