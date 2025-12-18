Чому Зеленський не сказав жодного слова про Одесу

Зеленський не сказав жодного слова про Одесу

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ні про те, що в місті блекаут, ні про те, що місто під постійним ударом, нічого.

Одесити повірили Зеленському і проголосували в 2019-му році за нього. У другому турі президентських виборів в Україні 2019 року Володимир Зеленський отримав 483 046 голосів з 553 159 дійсних бюлетенів (приблизно 87,32%).

В результаті ми бачимо криворізьку школу політики: кидай в першу чергу своїх.