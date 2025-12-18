В Одессе произошел пожар на СТО
Пожар произошел вечером 17 декабря в Хаджибейском районе Одессы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
На улице Степной горел автомобиль и крыша здания СТО. Огнеборцам удалось спасти от огня соседние помещения.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Вероятная причина пожара – аварийный режим работы аккумулятора автомобиля.
Напомним, вечером 16 декабря в Запорожье произошел пожар на территории частного предприятия. К счастью, никто не пострадал.
17 декабря 2025
