Стало известно, почему не предусмотрено увеличение зарплат военным

Спросил у Рады, почему не предусмотрено увеличение зарплат военным

иллюстративное фото: из открытых источников

В ответ получил слова, что у нас колоссальная дыра в бюджете, и пока мы ее не залатаем, никто даже не станет задумываться о повышении зарплат военных.

Украинский солдат должен стоять на первом месте, если бы не мотивация и сил этих людей, то мы бы обсуждали бюджет какой-то российской губернии, а не Украины.

Поэтому нам при всем нужно находить пути обеспечения наших воинов, а не строительством новых дорог или другими неприоритетными вещами.