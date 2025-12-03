Стало известно, почему не предусмотрено увеличение зарплат военным
В ответ получил слова, что у нас колоссальная дыра в бюджете, и пока мы ее не залатаем, никто даже не станет задумываться о повышении зарплат военных.
Украинский солдат должен стоять на первом месте, если бы не мотивация и сил этих людей, то мы бы обсуждали бюджет какой-то российской губернии, а не Украины.
Поэтому нам при всем нужно находить пути обеспечения наших воинов, а не строительством новых дорог или другими неприоритетными вещами.
