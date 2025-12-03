Стало відомо, чому не передбачено збільшення зарплат військовим
Запитав у Раді, чому не передбачено збільшення зарплат військовим
У відповідь отримав слова, що у нас колосальна діра в бюджеті, і поки ми її не залатаємо, ніхто навіть не почне задумуватися про підвищення зарплат військових.
Український солдат має стояти на першому місці, бо якби не мотивація та сил цих людей, то ми б обговорювали бюджет якоїсь російської губернії, а не України.
Тому нам попри все потрібно знаходити шляхи забезпечення наших воїнів, а не будівництвом нових доріг чи іншими непріоритетними речами.
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії