Стало відомо, чому не передбачено збільшення зарплат військовим

Запитав у Раді, чому не передбачено збільшення зарплат військовим

Запитав у Раді, чому не передбачено збільшення зарплат військовим

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У відповідь отримав слова, що у нас колосальна діра в бюджеті, і поки ми її не залатаємо, ніхто навіть не почне задумуватися про підвищення зарплат військових.

Український солдат має стояти на першому місці, бо якби не мотивація та сил цих людей, то ми б обговорювали бюджет якоїсь російської губернії, а не України.

Тому нам попри все потрібно знаходити шляхи забезпечення наших воїнів, а не будівництвом нових доріг чи іншими непріоритетними речами.