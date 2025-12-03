В то время как все развитые страны борются за таланты, у нас борются с талантами
Ибо искать деньги можно было бы иначе – меньше воровать, наводить порядок в госзакупках, останавливать схемы. Но это слишком сложно. Гораздо легче снова "кошмарить" ФЛП.
Украина и МВФ объявили о новой четырехлетней программе на 8,1 млрд. И среди обязательств – дополнительная нагрузка на предпринимателей.
Правительство предлагает, что ФЛП с годовым доходом более миллиона гривен должно стать плательщиком НДС.
Для обычных дизайнеров, айтишников, маркетологов, предпринимателей это означает увеличение налогов в несколько раз.
Власть у нас давно решает проблемы просто и по-своему: если кто приносит деньги государству - с него надо взять еще больше.
Под ударом оказываются сотни тысяч предпринимателей. И скажите, что произойдет после такого гениального решения?
Правильно: половина закроется, половина уедет, кто-то уйдет в тень. Вместо того, чтобы ловить тех, кто прячет миллиарды, они гоняются за заработавшими миллион.
Только за несколько месяцев 2025 года прекратили деятельность почти 120 тысяч ФЛП.
В 2024 году в Украине закрыли более 210 тысяч ФЛП – вообще рекорд за пять лет.
Кто от этого выигрывает? Совершенно никто.
Еще немного таких решений – и МВФ сможет отправлять транш не в Украину, а сразу в Польшу, потому что туда поедут наши предприниматели и налоги.