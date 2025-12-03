14:56  03 декабря
Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря
13:58  03 декабря
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
13:25  03 декабря
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
Алексей Гончаренко Депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов info@regionews.ua
03 декабря 2025, 14:21

В то время как все развитые страны борются за таланты, у нас борются с талантами

03 декабря 2025, 14:21
Наша власть долго не думает – когда нужно латать бюджет, проще всего ударить по тем, кто уже платит налоги, а не по тем, кто их крадет

иллюстративное фото: из открытых источников
Ибо искать деньги можно было бы иначе – меньше воровать, наводить порядок в госзакупках, останавливать схемы. Но это слишком сложно. Гораздо легче снова "кошмарить" ФЛП.

Украина и МВФ объявили о новой четырехлетней программе на 8,1 млрд. И среди обязательств – дополнительная нагрузка на предпринимателей.

Правительство предлагает, что ФЛП с годовым доходом более миллиона гривен должно стать плательщиком НДС.

Для обычных дизайнеров, айтишников, маркетологов, предпринимателей это означает увеличение налогов в несколько раз.

Власть у нас давно решает проблемы просто и по-своему: если кто приносит деньги государству - с него надо взять еще больше.

Под ударом оказываются сотни тысяч предпринимателей. И скажите, что произойдет после такого гениального решения?

Правильно: половина закроется, половина уедет, кто-то уйдет в тень. Вместо того, чтобы ловить тех, кто прячет миллиарды, они гоняются за заработавшими миллион.

Только за несколько месяцев 2025 года прекратили деятельность почти 120 тысяч ФЛП.

В 2024 году в Украине закрыли более 210 тысяч ФЛП – вообще рекорд за пять лет.

Кто от этого выигрывает? Совершенно никто.



Еще немного таких решений – и МВФ сможет отправлять транш не в Украину, а сразу в Польшу, потому что туда поедут наши предприниматели и налоги.

Украина политика экономика общество ФЛП
