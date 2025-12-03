13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
13:25  03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
12:53  03 грудня
У центрі Полтави п'яний водій зніс паркан і меморіальні щити
Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань info@regionews.ua
03 грудня 2025, 14:21

У той час, коли всі розвинені країни борються за таланти, у нас борються з талантами

03 грудня 2025, 14:21
Наша влада довго не думає – коли треба латати бюджет, найпростіше вдарити по тим, хто вже платить податки, а не по тим, хто їх краде

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Бо шукати гроші можна було б інакше – менше красти, наводити порядок у держзакупівлях, зупиняти схеми. Але це занадто складно. Набагато легше знову "кошмарити" ФОПів.

Україна та МВФ оголосили про нову чотирирічну програму на 8,1 млрд. І серед зобов’язань – додаткове навантаження на підприємців.

Уряд пропонує, що ФОП із річним доходом понад мільйон гривень має стати платником ПДВ.

Для звичайних дизайнерів, айтішників, маркетологів, підприємців – це означає збільшення податків в декілька разів.

Влада у нас давно вирішує проблеми просто і по-своєму: якщо хтось приносить гроші державі - з нього треба взяти ще більше.

Під ударом опиняються сотні тисяч підприємців. І скажіть, що станеться після такого "геніального" рішення?

Правильно: половина закриється, половина виїде, хтось піде в тінь. Замість того, щоб ловити тих, хто ховає мільярди, вони ганяються за тими, хто заробив мільйон.

Тільки за кілька місяців 2025 року припинили діяльність майже 120 тисяч ФОПів.

У 2024 році в Україні закрили понад 210 тисяч ФОПів – взагалі рекорд за п’ять років.

Хто від цього виграє? Абсолютно ніхто.

У той час, коли всі розвинені країни борються за таланти, у нас борються з талантами.

Ще трохи таких рішень – і МВФ зможе відправляти транш не в Україну, а одразу в Польщу, бо туди поїдуть наші підприємці й податки.

