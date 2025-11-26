У Украины нет другого пути, кроме вступления в Европейский Союз
Очень многие (как умные, так и еще более умные) плохо умеют читать.
Ни в одном из моих текстов не было позиции о том, что нам нужно отказаться от вступления в Европейский Союз, но те вещи, которые я писал – они о том, что нужно быть реалистами и понимать, что такое Союзы и Альянсы.
Любой Союз – это обязательство, которое берет на себя государство. И эти обязательства в той или иной степени ограничивают его действия.
У Украины нет другого пути, кроме вступления в Европейский Союз. И я делал, делаю и буду делать все, чтобы Украина стала членом Европейского Союза.
Это, конечно, здорово, что так много людей хотят дискуссии о суверенитете и что это такое. Но глобально сейчас все внимание должно быть сфокусировано на Покровске и на мирных переговорах.
Все остальное – потом.