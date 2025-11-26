22:09  26 ноября
Алексей Гончаренко Депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов info@regionews.ua
26 ноября 2025, 20:25

У Украины нет другого пути, кроме вступления в Европейский Союз

26 ноября 2025, 20:25
Читайте також українською мовою
А теперь что можно вынести из дискуссии о суверенитете?
А теперь что можно вынести из дискуссии о суверенитете?
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Очень многие (как умные, так и еще более умные) плохо умеют читать.

Ни в одном из моих текстов не было позиции о том, что нам нужно отказаться от вступления в Европейский Союз, но те вещи, которые я писал – они о том, что нужно быть реалистами и понимать, что такое Союзы и Альянсы.

Любой Союз – это обязательство, которое берет на себя государство. И эти обязательства в той или иной степени ограничивают его действия.

У Украины нет другого пути, кроме вступления в Европейский Союз. И я делал, делаю и буду делать все, чтобы Украина стала членом Европейского Союза.

Это, конечно, здорово, что так много людей хотят дискуссии о суверенитете и что это такое. Но глобально сейчас все внимание должно быть сфокусировано на Покровске и на мирных переговорах.

Все остальное – потом.

Украина война политика ЕС
