Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань info@regionews.ua
26 листопада 2025, 20:25

В України немає іншого шляху, крім вступу до Європейського Союзу

26 листопада 2025, 20:25
А тепер, що можна винести з дискусії про суверенітет?
А тепер, що можна винести з дискусії про суверенітет?
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Дуже багато людей (як розумних, так і ще більш розумніших) погано вміють читати.

В жодному з моїх текстів не було позиції по тому, що нам потрібно відмовитись від вступу до Європейського Союзу, але ті речі, які я писав - вони про те, що потрібно бути реалістами і розуміти, що таке Союзи та Альянси.

Будь-який Союз – це зобовʼязання, які бере на себе держава. І ці зобовʼязання в тій чи іншій мірі обмежують її дії.

У України немає іншого шляху крім вступу до Європейського Союзу. І я робив, роблю і буду робити все, щоб Україна стала членом Європейського Союзу.

Це звісно здорово, що так багато людей хочуть дискусії про суверенітет і що це таке. Але глобально зараз вся наша увага має бути сфокусована на Покровську і на мирних перемовинах.

Все інше – потім.

Україна війна політика ЄС
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
