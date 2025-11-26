В України немає іншого шляху, крім вступу до Європейського Союзу

А тепер, що можна винести з дискусії про суверенітет?

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Дуже багато людей (як розумних, так і ще більш розумніших) погано вміють читати.

В жодному з моїх текстів не було позиції по тому, що нам потрібно відмовитись від вступу до Європейського Союзу, але ті речі, які я писав - вони про те, що потрібно бути реалістами і розуміти, що таке Союзи та Альянси.

Будь-який Союз – це зобовʼязання, які бере на себе держава. І ці зобовʼязання в тій чи іншій мірі обмежують її дії.

У України немає іншого шляху крім вступу до Європейського Союзу. І я робив, роблю і буду робити все, щоб Україна стала членом Європейського Союзу.

Це звісно здорово, що так багато людей хочуть дискусії про суверенітет і що це таке. Але глобально зараз вся наша увага має бути сфокусована на Покровську і на мирних перемовинах.

Все інше – потім.