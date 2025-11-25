Членство в ЕС – это абсолютный отказ от суверенитета

Прочитайте условия вступления в ЕС. Вы очень удивитесь. Там ограничения по численности армии будут смотреться огромной победой

иллюстративное фото: из открытых источников

Членство в ЕС – это абсолютный отказ от суверенитета. За нас будут решать, какой формы сливы должны быть и как правильно готовить масло и доить коров. Суверенитет – это дорогое удовольствие. Его могут позволить себе могущественные страны. И это. Мир – не линейный. Мир – сложный. Суверенитет – это немного больше, чем прочитать книгу Карла Шмитта в русском переводе. Он начинается с того, что ты можешь сам себя снабдить и сам себя защитить. Пока этого нет. Пока нас обеспечивает европейский и американский налогоплательщик. Выплачивая пенсии, социальные пособия и зарплаты бюджетникам.

